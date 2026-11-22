фото Игоря Бургандинова

Ровные шеренги солдат и сотни родителей и близких, которые не сводят глаз с единственного человека в строю – своего внука, сына, брата... В воинских частях Сил особого назначения Службы государственной охраны (СГО) такой ритуал прошел сразу в двух городах – в столице и Алматы.

Новобранцы прибыли из разных регионов страны. До этого дня они прошли курс подготовки в полевых учебных центрах: научились держать строй, обращаться с оружием, подниматься по команде. Теперь служат в воинских частях 0112 в Астане и 0111 в Алматы. Еще вчера мальчишки, а сегодня присяга дала им право называться воинами.

Принимая присягу, военнослужащие берут на себя обязательства защищать Родину, безупречно выполнять обязанности воинской службы, добросовестно изучать военное дело, умело применять и беречь вверенное оружие и технику. Слова присяги они знают наизусть, но произнести их перед родными – совсем другое дело: молодой солдат дает обещание государству, но гордятся им те, кто растил его все эти годы.

Заместитель начальника Службы государственной охраны, командующий Силами особого назначения полковник Азамат Хасенов произнес слова, которые легко прочесть как протокол, но трудно не услышать как обращение к своим.

– Сегодня на глазах своих родителей вы встали в ряды военнослужащих и взяли на себя ответственность за добросовестное исполнение воинских обязанностей. Мы же, в свою очередь, обязуемся создать все условия для успешного прохождения срочной службы и обучения военному делу. Будьте верны принятой вами военной присяге, с честью выполняйте свои обязанности и с ответственностью обращайтесь с вверенным оружием и боевой техникой, – обратился к новобранцам полковник.

Для многих семей это первый раз, когда сын начинает новую жизнь так далеко от дома, и вернется он уже совсем другим. Одним из тех, кто принял присягу, стал Асанали Сеилхан, военнослужащий призыва II-2026 воинской части 0112.

– Сегодня для нас особенный день, – признался он. – Военная присяга – это не просто слова: это и любовь к Родине, и верность Отечеству, и ответственность перед народом. Быть военнослужащим Службы государственной охраны – большая гордость и высокая ответственность. Мы приложим все усилия для выполнения своих обязательств с честью и достоин­ством, ведь это наш священный долг.

В СГО берут молодых людей от 18 до 27 лет, ростом от 180 до 195 см, с образованием не ниже среднего и хорошим здоровьем. Приоритет отдают тем, у кого есть высшее образование, спортивные достижения и разряды.

Для кого-то срочная служба станет не просто обязанностью, а началом профессио­нального пути, социальным лифтом и возможностью для карьерного роста. Желающие могут продолжить службу по контракту, а затем стать сотрудниками и офицерами специального государственного органа.

Самым запоминающимся, наверное, стал финал церемонии. После присяги вышли бойцы подразделения специаль­ного назначения «Көкжал» воинской час­ти 0112 и показали приемы рукопашного боя. А рядом, у ограждения, стояли братишки, племянники только что принявших присягу. Мальчишки смотрели на строй широко раскрытыми глазами, как смотрят на тех, кем хотят стать...