Нам нужно не просто бережно относиться к обычаям предков, но и находить им место в современной жизни

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О традициях часто говорят как о наследии, которое необходимо сохранить и передать потомкам. Но любое наследие продолжает жить только тогда, когда становится частью повседневной жизни. Ведь традиции – это не экспонат, которому место в музее или в хранилище. Это часть жизни и быта.

На сессии Қазақстан Халық Кеңесі в сентябре 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев отметил важность сохранения самобытности при одновременном стремлении к новаторству. Он призвал пресекать отжившие представления и мракобесие, чтобы традиции помогали обществу двигаться вперед.

В Степи существовали свои нравственные законы, и на них строилась жизнь целого народа. Уважение к старшим, ответственность за младших, верность данному слову, благодарность за добро и честное имя не были пустым звуком для казахов. Репутация стоила дороже золота, а слово было гарантом. Вот и сегодня, в век стремительной жизни и высоких технологий, эти нравственные категории не потеряли своей ценности, ведь исходные данные человечности незыблемы и неизменны.

В традиционном степном обществе репутация имела особую силу. Человека ценили не только по достатку или положению, но прежде всего по его поступкам­, порядочности и способнос­ти отвечать за свои обещания. Данное слово могло быть крепче печати: за ним стояли честь, достоинство­ и ответственность перед людьми.

Эту философию степи важно не просто помнить – она должна продолжать жить в современном обществе. Так считает известный в Костанайской области общественный деятель Жумагали Арыстан. По его убеждению, нравственные законы предков не устарели, а их значение особенно велико в наше время, когда доверие становится одним из главных условий человеческих и деловых отношений.

– Доверие – сенім – очень дорогого стоит. Это самая крепкая валюта человеческих отношений и в то же время – самая хрупкая. Это такая монета, которую чеканят годами, а теряют в один миг. И наши предки понимали это. Если про кого-то говорили «ол адал адам» – «ему можно верить», это было устным вариантом гарантийного письма, – говорит Жумагали Арыстан.

Сегодня эта тема приобретает и особое общественное звучание. В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев под­черкнул, что «...устойчивый прогресс страны в первую очередь связан с обновлением сознания граждан, формированием новой общественной этики». Концепция «Адал азамат», отметил­ Глава государства, должна стать неотъемлемой частью нашей жизни. В Послании также прозвучала народная мудрость: «Әрекет түбі – берекет» – благополучие приходит через действие и созидательный труд.

Но общественная этика начинается не с документов и призывов. Ее формируют сами люди своим отношением к труду, семье, окружающим, способностью держать слово и отвечать за свои поступки. Именно в повседневной жизни становится понятно, насколько глубоко нравственные ценности укоренились в человеке.

Жизненный путь Жумагали Арыстана интересен в этом отношении не только отдельными деловыми и общественными инициативами. Он рос в многодетной семье, где дети с ранних лет приобщались к труду. Отец работал учетчиком и брал их с собой в поля. Дети наблюдали за работой взрослых, учились ремеслам, осваивали простые, но необходимые навыки: умели складывать печи, заготавливать метлы. Это была особая школа воспитания, в которой многое объяснялось не словами, а личным примером. Уважение к труду, самостоятельность, взаимопомощь и ответственность­ за общее дело усваивались­ естественным образом – через повседневную жизнь семьи.

В годы становления независимого Казахстана­ Жумагали Арыстан занялся предпринимательством­: создал кооператив, затем приобрел законсервированный мукомольный завод. Для него связь с родиной не ограничивалась местом рождения. Это еще и понимание того, что развитие территории зависит от людей, которые здесь живут и работают. Знать нужды людей, не оставаться равнодушным к проблемам родного края, быть полезным – все это тоже проявления ответственности.

Один из показательных эпизодов связан с работой Жумагали Арыстана с воспитанниками детских домов. В 1990-е

годы он предложил систему поощрения детей за успеваемость, дисциплину и соблюдение этических норм. Деньги были зачислены на депозит, чтобы к совершеннолетию у воспитанников появилась определенная финансовая опора. В этой инициативе важен сам подход: не ограничиваться разовой помощью, а думать о том, что будет с ребенком дальше. Дать ему возможность почувствовать связь между собственными усилиями и результатом, познакомить с основами финансовой грамотности, подготовить к самостоятельной жизни. Сегодня, спустя годы, эта система уже в действии. К примеру один из банков начисляет школьникам за каждый высокий балл 100 тенге. Средства потом можно обналичить.

Есть еще одна черта традиционного нравственного уклада – алғыс айту.

– Быть благодарным – значит жить по законам степной нравственности. Казахская традиция издавна учила ценить добро, помнить благодеяния и не забывать тех, кто протянул руку помощи. Вообще, очень многое, что транслируют современные психологи, было у нас давно. Просто нынче это продают, упаковав в красивую обертку, – говорит Жумагали Арыстан.

Одним из священных понятий у казахов является қара шаңырақ – отчий дом. Традиционно в доме оставался жить младший сын. Но сейчас, в эпоху урбанизации, следовать этому правилу непросто, люди уезжают в города. Наш собеседник предлагает оптимальный вариант:

– Қара шаңырақ беречь нужно, но если жизнь складывается так, что ты уехал из села, нужно устанавливать систему «Умный дом» и руководить домом на расстоя­нии. Сейчас время высоких технологий, нужно использовать все возможности. А отчий дом, считаю, сохранить нужно. Ведь это не просто недвижимость и не только стены, в которых прошло детство. Это пространство семейной памяти, место, где человек ощущает связь со свои­ми корнями.

В конечном счете, философия степи, о которой говорит Жумагали Арыстан, – это не идеализированный образ прошлого и не набор красивых формул. Это вполне практичная система отношений между людьми. Держать слово, дорожить репутацией, помнить добро, уважать старших, заботиться о младших, честно трудиться и нести ответственность за свои решения – именно такие качества сегодня становятся основой новой общественной этики. При этом они не возникают на пустом месте: их нравственные истоки давно заложены в национальной культуре. Задача современного общества – не потерять их, а сделать частью повседневной жизни.