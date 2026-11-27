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Схожие и созвучные

Данная версия прозвучала в ходе археологической части форума «Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі – 2026». В кулуарах журналисты, собравшиеся здесь в поисках сюжетов о новых архео­логических сенсациях, искренне недоумевали: зачем ломать голову над древним языком, которого нет и никто никогда не услышит? Ученые в ответ объясняли: речь, звучавшая на Алтае тысячи лет назад, действительно останется загадкой. Ни письменности, ни фонограмм, чтобы ее расшифровать, у науки нет. Зато никуда не исчез сам Большой Алтай. И осознание этой территории как общей прародины многих народов, расселившихся когда-то по всей Евразии, – разве не повод развивать дружбу в бизнесе, науке и культуре?

Исследователь Института эволюционной антропологии в Лейпциге Айшин Галичи привела такой пример: Геродот, описывая Великую Скифию, упоминал степной коридор от Северного Китая до Дона, а древние персы, рассказывая о саках и массагетах, указывали на Приаралье, Восточный Казахстан, Семиречье и даже Памир. Другими словами, предки, несмотря на пестроту родов и племен, как сказали бы сегодня, позиционировали себя единым сообществом. Пять лет назад группа лингвистов под руководством профессора из Бельгии Мартины Робертс озвучила версию о существовании у степных народов Евразии некоего праязыка. Исследователи проанализировали японский, корейский, монгольский, тюркские языки и выявили морфологические сходства. По данной гипотезе, девять тысяч лет назад в Великой степи все могли отлично понимать друг друга, во всяком случае до тех пор, пока не началось великое переселение народов. Со временем одни ушли на запад, другие на Дальний Восток – Корейский полуостров, Японский архипелаг. В истории и культуре бывших степняков начался отсчет самостоятельного этапа, языки обособились. Но следы, что называется, остались.

– Корейцы имеют историчес­кие, языковые и культурные общности с народами Северной Евразии и Турции, – высказал мнение профессор Сеульского университета Донгук Джонг Кван Ким. – Данные генетических исследований указывают на Алтай как прародину многих народов.

Показательными, по мнению лингвистов, являются законы синтаксиса в казахском, японском и корейском языках. На первое место в предложении ставится подлежащее, затем идет дополнение и завершает выражение глагол. В качестве примера в докладе прозвучала фраза «Я ем рыбу», которая на казахском выглядит как «Мен балық жеймін», на корейском «Чонын сэнсоныль моксымнида», на японском «Ватаси ва сакана о табэмасу». Буквально – «Я рыбу ем». Другим схожим элементом является использование суффиксов и окончаний, обозначающих падеж, число и время. Например, в казахском при винительном падеже в словах добавляется суффикс «-ты», в корейском «-ыль», в японском частица «-о». Кроме того, в казахском гласные делятся на твердые и мягкие, а в японском и корейском на «светлые» и «темные» – звучит по-разному, но обозначает одно и то же.

– Есть много созвучных слов, – продолжает Донгук Джонг Кван Ким. – Казахское слово-вопрос «неге» созвучно с японским «надзэ», «ча» в корейском похоже на «шәй» в казахском. Тюркское слово «кол» (рука) соотносится с японским «ката», а слово «эт» (делать) – с японским «итасу».

Обмен дарами

Понятно, что одной схожести слов недостаточно, чтобы говорить о доказанном родстве языков. Общеизвестно, что казахский относится к тюркскому семейству, а, например, корейский – к алтайскому. Тем не менее, по убеждению участников конференции, многочисленные созвучия и совпадения могут свидетельствовать как минимум о более широких, чем принято считать, хозяйственных и культурных связях. Известный археолог, доктор исторических наук Зейнолла Самашев в качест­ве наглядного примера древней дипломатии упомянул барельефы в Ападане – дворце Ахеменидов, сооруженном в V веке до н. э. Даже в состоянии руин этот архитектурный шедевр передает величие былой империи. На найденных археологами золотых пластинах сохранились такие слова Дария: «Вот царство, которым я владею: от Скифии, которая по ту сторону Согдианы, до Куш, от Индии – до Лидии, которое даровал мне Ахурамазда, величайший из богов».

Бесценную информацию содержат барельефы с изображением торжественного шествия сановников. Если бы речь шла о наших днях, наверняка сказали бы, что в Ападане собрался саммит. На одном глиняном фрагменте изображен мидийский воин, ведущий за руку сака-тиграхауда – то есть из племени, которое персы называли саками в остроконечных шапках. И мидиец, и скиф вооружены одинаковыми мечами-акинаками. На другом панно запечатлена картина торжественного шествия делегации с дарами. Шестеро саков в «фирменных» головных уборах, одинаковых куртках и с притороченными к поясу акинаками несут царю гривны, возможно, меха, ткани. Один воин ведет коня – верного друга каждого степняка. По мнению Зейноллы Самашева, этот элемент показывает, насколько важное место занимала лошадь в культуре саков. В целом детали барельефов позволяют предполагать, что это церемония взаимного обмена подарками между делегацией сакского народа и принимающей стороной. Подношения символизировали стремление к гармонии и стабильности во взаимоотношениях персов с соседними народами. Причем связи могли развиваться как в военно-политической сфере, так и в торговле, культуре.

– Можно допустить, что у саков в империи Ахеменидов было привилегированное положение в плане развития торгово-экономических отношений, – отметил археолог. – Как говорят дипломаты, им был предоставлен режим наибольшего благоприятствования.

В этом году научный форум «Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі – 2026» прошел на востоке страны уже в десятый раз. Его приурочили к двум датам: 100-летию Первого конгресса тюркологов, состоявшегося в 1926 году в Баку, а также 135-летию Орхонской экс­педиции этнографа и археолога Василия Радлова. Участниками конференции стали больше 200 исследователей из Турции, Монголии, Японии, Германии, Венгрии, Китая, Малайзии, России и других стран. По традиции им предоставили возможность побывать на выставке «Золото Великой степи» и ознакомиться с книжной выставкой «Глубокие корни Алтая – основа тюркского мира».