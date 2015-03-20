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Слово каждого – решающее

Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Об этом шла речь на собрании актива инжиниринговой компании «Казгипронефтетранс» (КГНТ), входящей в Союз сервисных компаний Казахстана. Для ведущего проектно-изыскательского предприятия Казахстана институциональные реформы имеют первоочередное значение, поскольку на нее возложена ответственность за модернизацию одного из столпов нашей экономики – нефтегазовой промышленности. В том числе всех трех нефтеперерабатывающих заводов в Атырау, Шымкенте и Павлодаре. По словам генерального директора КГНТ Фуада Серикова, уже в 2016 году эти НПЗ начнут выдавать качественные нефтепродукты по стандартам не ниже Евро-3 и Евро-4.
В КГНТ серьезно подошли к обсуждению институциональных реформ, направленных на создание условий для укрепления государства и его вхождения в 30 развитых стран мира.
– По сути, они представляют собой четкий и понятный путь к выполнению Стратегии «Казахстан-2050», – продолжил Фуад Тулеушевич. – Каждая из пяти реформ – это огромный вызов для любого рабочего коллектива. И совершенно верно сказал Президент страны, что успех таких реформ может быть обеспечен только при твердой воле власти и народа.
В Атырау на 4-й ежегодной конференции «Казнефтегазсервис-2015» представители 100 крупных и средних компаний союза выступили в поддержку предстоящих выборов и призвали к активному голосованию.
Для Аскера Кожахметова, одного из молодых, но подаю­щих большие надежды инженеров, предстоящее голосование станет вторым в жизни. «Очень волнуюсь, – признался он, – так как осознаю большую ответственность и призываю всех своих сверстников обязательно исполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах».
Важно помнить, продолжили участники собрания, что Казахстан в своем развитии совершил гигантский шаг вперед, и все, что было запланировано, народ достиг. Поэтому выборы должны стать победным маршем каждого казахстанца в укреплении достигнутых успехов. А достигнуто много. Это индустриализация и начавшийся экономический рост, основанный на диверсификации. Коллектив КГНТ может гордиться, что в каждом нефтетранспортном индустриальном объекте нашей страны есть его интеллектуальный вклад.
В начале нынешнего года КГНТ завершил проекти­рование объекта «Интегрированный газохимический комплекс в Атырауской области. Производство полиэтилена». КГНТ также успешно завершил договорные работы относительно нормативных документов по стандартизации иностранных государств и по разработке национальных стандартов Казахстана на базе международных стандартов ISO и IEC.
Это только небольшая часть выполненных проектов в нефте­газовой промышленности, которые коллектив компании может с гордостью назвать своим вкладом в реализацию институциональных реформ.

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