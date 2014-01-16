Слово о боевых товарищах

Это – книга памяти, скорби и сострадания. В ней представлены воспоминания и свидетельства родных, сослуживцев и друзей о многогранной, творческой деятельности, а также личных душевных качествах людей, стоявших у истоков становления Пограничной службы страны и погибших в авиакатастрофе под Шымкентом 25 декабря 2012 года.

В тот трагический день самолет «Ан-72» при заходе на посадку потерпел крушение. На борту находились временно исполняющий обязанности директора Погранслужбы КНБ полковник Турганбек Стамбеков со своей супругой, сопровождающая его группа офицеров центрального аппарата и военнослужащие регионального управления «Оңтүстік» – всего 27 человек. Молодые, талантливые, красивые, любящие жизнь, это были лучшие пограничники нашей страны, настоящие профессионалы своего дела. Они сочетали в себе качества командиров-наставников, отзывчивых товарищей. Это была сильная команда единомышленников.

Строгие строки их биографий говорят о многом. Полковник Турганбек Стамбеков в 1983 году окончил Алматинское высшее пограничное командное училище, затем Академию Федеральной пограничной службы РФ, кандидат педагогических наук. В 1996 году на таджикско-афганской границе командовал отдельным сводным стрелковым батальоном. Был командиром Чунджинского погранотряда, руководил штабом регионального управления «Шығыс», служил начальником РУ «Оңтүстік». С июля 2012 года исполнял обязанности директора Пограничной службы.

Полковник Павел Доценко учился в Военной академии связи в Санкт-Петербурге, прошел ряд офицерских должностей в различных воинских частях, служил начальником штаба РУ «Оңтүстік», затем исполнял обязанности начальника этого же управления. На борту была и сержант контрактной службы Гульнур Доламбаева, заступившая на должность борт-оператора в декабре 2012 года.

Это были скромные, порядочные, честные, надежные, ответственные люди, но в сборнике нет возвышенных фраз и ложного пафоса. Строки написаны от чистого сердца и потрясают до глубины души. Слова наполнены любовью к погибшим, гордостью за них и горечью невосполнимой потери. Целый раздел сборника отведен фотографиям из личных архивов безвременно ушедших.

В книге выражена особая признательность директору Пограничной службы КНБ генерал-лейтенанту Нурлану Джуламанову, редакции газеты «Отан сақшысы – Часовой Родины», а также всем тем, кто предоставил возможность познакомиться с материалами домашних архивов, кто нашел время поделиться своими воспоминаниями и добрыми словами.

Вадим МАХИН,

Алматы