Слово о друге

Свежий выпуск
952
Записала Елена ИВАНОВА
С Абдулхаком Султановичем мы начали работать в Талдыкорганской областной больнице почти одновременно. Помню, как представили его, известного уже в то время нейрохирурга в Казахстане. С первых минут стало ясно, в лице Абдулхака Абдухаликова больница приобрела прекрасного высококвалифицированного специалиста. А я – душевного и верного друга.
К тому моменту, когда Абдулхак Султанович возглавил нейрохирургическое отделение областной больницы, он уже был не только уверенным практиком, но и имел уже значительный опыт клинической и научно-исследовательской работы на кафедре профессора Е. Азаровой в Алматы, окончил аспирантуру в Институте нейрохирургии им. Бурденко в Москве. Профессиональные знания и большой практический опыт помогли ему заложить своего рода основу нейрохирургической службы в области. И прежде всего в диагностике сложных заболеваний центральной нервной системы.
Точный диагноз, как известно, – ключ к успешному лечению. Среди методик, внедренных Абдулхаком Султановичем, ангио­графические исследования головного мозга. Тогда этот подход к диагностике был передовым, и проводили про­цедуру только в исследовательских лабораториях. Принцип ее заключается в введении рентген-контрастного препарата в систему сонных артерий для визуализации сосудов головного мозга. По отклонениям нормального хода по сосудам мозга, с учетом клинической симптоматики, нейрохирург ставил точный диагноз.
Безусловно, сегодня этот метод используется в диаг­ностике многих заболеваний, и возможности компьютерной томографии значительно упрощают процеду­ру. Но стоит заметить, что Абдулхак Султанович применял данный принцип еще в 1979 году! Причем в то время доктору приходилось проводить эту сложнейшую процедуру с помощью обычного рентген-аппарата – вместе с пациентом он находился в зоне R-излучения. Конечно, Абдулхак Султанович знал об опасности серийных облучений, ведь в сутки нужно было обследовать нескольких больных, но шел на этот риск сознательно. Профессия была его призванием, и только здоровье пациента имело значение.
Я всегда восхищался готовностью Абдулхака Султановича прийти на помощь любому, кто нуждался в его профессиональном совете. Несмотря на огромную загруженность, усталость после тяжелейших операций, он находил силы, чтобы уделить внимание каждому пациенту, поговорить без лишних формальностей, поддержать добрым словом. Где бы нам ни приходилось бывать, в узком или широком кругу знакомых, всегда находился человек, который обращался бы к моему другу с признательностью за собственное исцеление или здоровье родных.
Абдулхак Султанович с большим трепетом относился к семье, всем сердцем любил свою малую родину – село Карлыгаш Алматинской области. И хоть часто ему приходилось быть вдали от родового гнезда – сначала учился в Семипалатинском медицинском институте, потом работал в Алматы, проводил показательные операции во многих городах СССР, в том числе и в Москве, практиковал в клиниках ФРГ, – Абдулхак душевно был привязан к корням, традициям своего народа. Всем известно было его гостеприимство, человеколюбие, глубокое уважение к культуре и укладу родных татар и людей других национальностей. Много лет Абдулхак Султанович был активистом татаро-башкирского общества Алматинской области, сердечно радел за благополучие диаспоры.
Мы много лет проработали с Абдулхаком бок о бок, делили трудности непростых больничных будней. Я, как врач-кардиолог, участвовал в предоперационном обследовании его больных, наблюдал, как проходит восстановительный период. Мы доверяли друг другу, поддерживали в принятии сложных решений. Ведь приходилось решать судьбу пациентов, лечить тяжелобольных с опухолевыми и посттравматическими синдромами, двигательными нарушениями и изменениями в сердечной деятельности. Ситуации были сложными, порой критическими, а иног­да, казалось, и вовсе безнадежными. Часто приходилось рисковать, ведь никто не исключал неблагоприятный исход операции. Абдулхак Султанович переживал за здоровье каждого пациента, а потому лично наб­людал за его состоянием после хирургического вмешательства.
Вспоминая друга и коллегу, я часто думаю о том, как много может сделать один человек для развития целого направления медицины. Абдулхак Султанович сумел воспитать целю плеяду последователей. Ныне заведующий нейрохирургическим отделением Талдыкорганской областной больницы, известный специалист Ермек Бабаджанов – его ученик. Уже 20 лет прошло с тех пор, как ушел из жизни Абдулхак Абдулхаликов. Но память об этом прекрасном человеке и талантливом враче всегда останется в наших сердцах.

Популярное

Все
В Алматы прибыл первый туристский поезд из Сианя
Команда Казахстана по настольному теннису завоевала семь медалей на турнире в Ташкенте
В Алматы на месте старого здания возвели современный центр для детей
Более 20 незаконных установок для забора воды обнаружили в Туркестанской области
Хоккейный клуб «Барыс» объявил об уходе семи легионеров
Находившегося 20 лет в розыске казахстанца экстрадировали из России
Как проходила спецоперация на крупном предприятии Карагандинской области, показали в МВД
Глава государства направил видеообращение по случаю 70-летия космодрома Байконур
Возврат активов: более 570 млн тенге ​​​​​​​ направили на водоснабжение сел области Ұлытау
Велопробег «От Алтая до Урала» дошел до Астаны
В Астане более 2,5 тысяч человек признаны банкротами
Перспективы поставок пшеницы в Нигерию рассмотрели в правительстве
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Астана примет высоких гостей – анонс мероприятий с Токаевым на этой неделе
Бои человекоподобных роботов провели в Китае
Новая услуга стала доступной казахстанцам в eGov Mobile
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Срезан склон холма, жди оползня…
Ферма, где роботы доят коров
Токаев принял нового акима Алматы
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
Музей космонавтики откроют в Байконыре
Первый урожай дынь отправили из Туркестанской области в Россию
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название

Читайте также

Единовременную соцвыплату получат пенсионеры
Летом в поездах поедет треть страны
Медпомощь становится оперативнее
Представлена модель партнерства госструктур и НПО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]