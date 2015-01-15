Слово о друге Свежий выпуск 952 Записала Елена ИВАНОВА

С Абдулхаком Султановичем мы начали работать в Талдыкорганской областной больнице почти одновременно. Помню, как представили его, известного уже в то время нейрохирурга в Казахстане. С первых минут стало ясно, в лице Абдулхака Абдухаликова больница приобрела прекрасного высококвалифицированного специалиста. А я – душевного и верного друга.

К тому моменту, когда Абдулхак Султанович возглавил нейрохирургическое отделение областной больницы, он уже был не только уверенным практиком, но и имел уже значительный опыт клинической и научно-исследовательской работы на кафедре профессора Е. Азаровой в Алматы, окончил аспирантуру в Институте нейрохирургии им. Бурденко в Москве. Профессиональные знания и большой практический опыт помогли ему заложить своего рода основу нейрохирургической службы в области. И прежде всего в диагностике сложных заболеваний центральной нервной системы.

Точный диагноз, как известно, – ключ к успешному лечению. Среди методик, внедренных Абдулхаком Султановичем, ангио­графические исследования головного мозга. Тогда этот подход к диагностике был передовым, и проводили про­цедуру только в исследовательских лабораториях. Принцип ее заключается в введении рентген-контрастного препарата в систему сонных артерий для визуализации сосудов головного мозга. По отклонениям нормального хода по сосудам мозга, с учетом клинической симптоматики, нейрохирург ставил точный диагноз.

Безусловно, сегодня этот метод используется в диаг­ностике многих заболеваний, и возможности компьютерной томографии значительно упрощают процеду­ру. Но стоит заметить, что Абдулхак Султанович применял данный принцип еще в 1979 году! Причем в то время доктору приходилось проводить эту сложнейшую процедуру с помощью обычного рентген-аппарата – вместе с пациентом он находился в зоне R-излучения. Конечно, Абдулхак Султанович знал об опасности серийных облучений, ведь в сутки нужно было обследовать нескольких больных, но шел на этот риск сознательно. Профессия была его призванием, и только здоровье пациента имело значение.

Я всегда восхищался готовностью Абдулхака Султановича прийти на помощь любому, кто нуждался в его профессиональном совете. Несмотря на огромную загруженность, усталость после тяжелейших операций, он находил силы, чтобы уделить внимание каждому пациенту, поговорить без лишних формальностей, поддержать добрым словом. Где бы нам ни приходилось бывать, в узком или широком кругу знакомых, всегда находился человек, который обращался бы к моему другу с признательностью за собственное исцеление или здоровье родных.

Абдулхак Султанович с большим трепетом относился к семье, всем сердцем любил свою малую родину – село Карлыгаш Алматинской области. И хоть часто ему приходилось быть вдали от родового гнезда – сначала учился в Семипалатинском медицинском институте, потом работал в Алматы, проводил показательные операции во многих городах СССР, в том числе и в Москве, практиковал в клиниках ФРГ, – Абдулхак душевно был привязан к корням, традициям своего народа. Всем известно было его гостеприимство, человеколюбие, глубокое уважение к культуре и укладу родных татар и людей других национальностей. Много лет Абдулхак Султанович был активистом татаро-башкирского общества Алматинской области, сердечно радел за благополучие диаспоры.

Мы много лет проработали с Абдулхаком бок о бок, делили трудности непростых больничных будней. Я, как врач-кардиолог, участвовал в предоперационном обследовании его больных, наблюдал, как проходит восстановительный период. Мы доверяли друг другу, поддерживали в принятии сложных решений. Ведь приходилось решать судьбу пациентов, лечить тяжелобольных с опухолевыми и посттравматическими синдромами, двигательными нарушениями и изменениями в сердечной деятельности. Ситуации были сложными, порой критическими, а иног­да, казалось, и вовсе безнадежными. Часто приходилось рисковать, ведь никто не исключал неблагоприятный исход операции. Абдулхак Султанович переживал за здоровье каждого пациента, а потому лично наб­людал за его состоянием после хирургического вмешательства.

Вспоминая друга и коллегу, я часто думаю о том, как много может сделать один человек для развития целого направления медицины. Абдулхак Султанович сумел воспитать целю плеяду последователей. Ныне заведующий нейрохирургическим отделением Талдыкорганской областной больницы, известный специалист Ермек Бабаджанов – его ученик. Уже 20 лет прошло с тех пор, как ушел из жизни Абдулхак Абдулхаликов. Но память об этом прекрасном человеке и талантливом враче всегда останется в наших сердцах.

