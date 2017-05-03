"Слово о первом министре обороны" опубликовала Акорда

Акорда опубликовала на своей странице в Facebook "Слово о первом министре обороны" Сагадате Нурмагамбетове, сообщает Kazpravda.kz.
"В 1992 году Указом Главы государства были созданы Вооруженные силы Республики Казахстан. Тогда первым министром обороны был назначен Сагадат Нурмагамбетов. Символично, что отмечаемый ныне 25-летний юбилей создания казахстанской армии совпал с памятной датой в жизни нашего прославленного военного деятеля – 75-летием начала его военной карьеры. Сагадат Нурмагамбетов был призван в ряды Красной Армии в самый разгар Великой Отечественной войны, в 1942 году", – говорится в сообщении.
Пресс-служба Президента представила отрывок из выступления Нурсултана Назарбаева на торжественном собрании, посвященном 15-летию Вооруженных сил РК, в котором Глава государства делится своими воспоминаниями о первом министре обороны Казахстана.
"Ветеран войны, Герой Советского Союза Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов был единственным казахом в Советской Армии в звании генерал-лейтенанта. Именно его я пригласил на должность первого министра обороны Казахстана. Возглавляя министерство с 1992 по 1995 годы, Сагадат Кожахметович сыграл важнейшую роль в становлении нашей армии. Его опыт, высокий авторитет среди военных и безупречное служение Родине оказались столь необходимыми в то непростое время становления казахстанских Вооруженных сил. Я благодарен ему за его колоссальный труд", – сказал Елбасы.
"Именем генерала армии, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова названа республиканская военная школа "Жас Ұлан", – отметили в Акорде.
