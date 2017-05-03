"Слово о первом министре обороны" опубликовала Акорда

Акорда опубликовала на своей странице в Facebook "Слово о первом министре обороны" Сагадате Нурмагамбетове, сообщает Kazpravda.kz.

"В 1992 году Указом Главы государства были созданы Вооруженные силы Республики Казахстан. Тогда первым министром обороны был назначен Сагадат Нурмагамбетов. Символично, что отмечаемый ныне 25-летний юбилей создания казахстанской армии совпал с памятной датой в жизни нашего прославленного военного деятеля – 75-летием начала его военной карьеры. Сагадат Нурмагамбетов был призван в ряды Красной Армии в самый разгар Великой Отечественной войны, в 1942 году", –  говорится в сообщении.

Пресс-служба Президента представила отрывок из выступления Нурсултана Назарбаева на торжественном собрании, посвященном 15-летию Вооруженных сил РК, в котором Глава государства делится своими воспоминаниями о первом министре обороны Казахстана.

"Ветеран войны, Герой Советского Союза Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов был единственным казахом в Советской Армии в звании генерал-лейтенанта. Именно его я пригласил на должность первого министра обороны Казахстана. Возглавляя министерство с 1992 по 1995 годы, Сагадат Кожахметович сыграл важнейшую роль в становлении нашей армии. Его опыт, высокий авторитет среди военных и безупречное служение Родине оказались столь необходимыми в то непростое время становления казахстанских Вооруженных сил. Я благодарен ему за его колоссальный труд", – сказал Елбасы.

"Именем генерала армии, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова названа республиканская военная школа "Жас Ұлан", – отметили в Акорде.

Популярное

Все
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Добрая традиция – помогать
Молодежь в активе
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Всегда придут на помощь
Мечтает о спортивных победах
Видеть в танце призвание
Организовано дежурство вертолетов
В авангарде мировых стандартов
Вручены государственные награды от имени Президента
Моя ДНК – наше богатство
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Единство и согласие – фундаментальные ценности
Объединение истинных патриотов
Лад в семье, мир – в общем доме
Обращать различия в силу
Одуванчики не отменить
Выбор Оксаны Зинченко
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 78-НП
Инвестиции в успех
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Социализация без барьеров
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Поздравили фронтового связиста
Когда яблони цветут
Для достижения общих целей
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве
Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Наши юниоры пишут мировую историю
Помогут цифровые технологии
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку

Читайте также

Глава государства поздравил соотечественников с Праздником …
Касым-Жомарт Токаев наградил Ясутоши Нишимуру орденом «Дост…
Токаев и Бабиш провели встречу в узком составе
Премьер-министра Чешской Республики встретили в Акорде

