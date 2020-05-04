Слово о Втором учителе

Много воды утекло с тех пор, но дух большого человека, его мысли, труды, идеи продолжают наполнять эфирное пространство и души людей чистыми, неиссякаемыми источниками энергии.

Через огромное наследие, зат­рагивающее основы почти всех отраслей знаний раннего средневековья, красной нитью проходят трактаты аль-Фараби, простые и понятные постулаты о разуме и душе человека, его нравах, поступках и устремлениях, обращенных в настоящее и будущее, предназначенные в первую очередь грядущим поколениям. Несмотря на то что из около 200 трактатов до нас дошло только более 80 переведенных на многие языки мира, этого оказалось достаточно, чтобы получить признанное во всем мире прозвище Второй учитель. Как известно, первым считается древнегреческий философ Арис­тотель.

В своих книгах аль-Фараби зат­рагивал многие вопросы и проб­лемы, которые остаются актуаль­ными для человечества по сей день. Например, говоря об ответст­венности, он писал: «Подобно тому, как отец ответст­венен за поступки своих детей, так и каждый народ ответственен перед своей историей». Эта фраза наглядно демонстрирует тезис о том, что каждый народ должен думать не только о дне сегодняшнем, но и о будущих своих потомках, какое наследие – интеллектуальное, духовное и культурное – нынешнее поколение оставит после себя, оставит ли оно «райские сады» и процветание или пни от спиленных деревьев.

Другой тезис повествует о том, что вся земля станет добродетельной, если народы будут помогать друг другу для достижения счастья. Эта мысль оказалась пророческой для Казахстана и народов, депортированных в нашу страну в середине ХХ века непреодолимой силой тоталитарной системы, сломавшей человеческие судьбы. Волею судьбы они обрели здесь вторую родину, здесь продолжают жить новые поколения разных народов.

Аль-Фараби в своих философских трудах, в частности, в трактате «О добродетельном городе и благородных гражданах его», или «О взглядах жителей добродетельного города» (подобно английскому писателю и гуманисту Томасу Мору), пытался создать картину такого сообщества людей, в среде которых не было бы пороков. Он мечтал о равенстве и мире, постоянно подчеркивал, что человек может обрести счастье в созидательном труде с помощью добрых людей. Он представляет образ добродетельного человека из 12 врожденных природных качеств, таких как здоровый организм («Совершенство тела человека – это его здоровье: если есть здоровье, то его следует сох­ранить, а если нет его, то следует приобрести»), проницательный ум и хорошая память, ясное изложение мыслей и выразительный слог, стремление к познанию и обучению, воздержание в еде и вредных привычках («Еда больше или меньше положенного не сохраняет здоровья»), любить правду и ненавидеть ложь, иметь гордую душу и честь, стремление к возвышенным деяниям, умеренность в деньгах и богатстве.

В ХХI веке мир захлестнули идеи расизма и обогащения любыми способами. В результате мы имеем сотни тысяч погибших в бесконечных стычках и войнах, миллионы беженцев, скитающихся по миру. Во избежание подобных ситуаций аль-Фараби предостерегал будущие поколения своими размышлениями, написав в трактате «Указание пути к счастью»: «Разум покажет бессмысленность раздоров между народами, и они должны прийти к соглашению ради достижения наивысшего блага» и «Хорошими действиями являются такие, благодаря которым мы, в силу привычки к ним, получаем хороший нрав. Благодаря нраву от человека исходят безобразные и прекрасные действия». Таким образом, хорошие, добрые дела формируют хорошего человека. Подобные мысли высказал философ и в труде «О достижении счастья».

Наша страна должна сохранить качества людей, которые были присущи им в недалеком ХХ веке, такие как взаимопомощь, добросердечность, отзывчивость, простота в общении, равнодушие к богатству. Народы Казахстана должны остаться дружным, единым, сплоченным народом и в ХХI веке, таящем в себе трудноразрешимые коллизии, вызовы и угрозы. К примеру, трагические события, произошедшие в Кордайском районе Жамбылской области, нанесли ощутимую рану республике, и этот рубец будет постоянно напоминать об уязвимости человеческих взаимоотношений.

Наша задача – сделать так, чтобы этих рубцов вообще не было. Проповедуя гуманизм и дружбу между народами, аль-Фараби возвеличивал самого человека, его способности и разум. В этических наставлениях он призывал людей совершенствоваться путем обучения и постоянного поиска. Не будет межнационального единства, не будет и будущего – именно эту простую истину пытался до нас донести великий учитель. И как писал аль-Фараби, «разум дан человеку с целью послужить ему для того, чтобы он мог достигнуть наивысшего совершенства». Разумный человек является и добродетельным. По мнению ученого, разумный тот, «кто добродетелен и способен избрать добро и избежать зла» (трактат «О разуме»). Более тысячи лет назад великий учитель писал о дружбе народов, оставив грядущим поколениям завет, рожденный опытом и разумом людей, – умножать число друзей.