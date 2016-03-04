Свежий выпуск
​Слово об отце
Светлана АБЕНОВА

В Восточном Казахстане собираются увековечить память об одном из самых близких сподвижников Мухтара Ауэзова, основоположнике научного абаеведения и шакаримоведения, авторе слов первого Государственного гимна Казахской ССР. Именем первого лауреата международной литературной премии «Алаш» будет назван проспект в новом строящемся микрорайоне Усть-Каменогорска. Дина Мухамедхан, дочь писателя, поэта и ученого, узнала об этом, что называется, из первых уст, приняв приглашение поучаствовать в заседании городского маслихата, где подавляющим большинством голосов и было одобрено соответ­ствующее решение.

Впрочем, Дину Каюмовну в эти дни активно приглашают повсюду. Встречу с директором Общественного фонда образования и культуры им. К. Мухамедханова недавно организовали и провели работники Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. Пушкина. В онлайн-режиме к ней подключились городские, районные и сельские библиотеки региона.

– Отец жертвовал личной свободой, благополучием семьи во имя возрождения исторической правды, – рассказывала Дина Мухамедхан, – за что был сослан на 25 лет в Карлаг. Но от своих убеждений не отказался.

В свое время Каюм Мухамедханов вернул из мрака забвения имена многих широко известных сегодня нашим современникам личностей. Он основал и возглавил у себя на родине музей Абая, первым написал научные комментарии к произведениям классика. «В нашем доме всегда находились его ученики, студенты», – отмечала Д. Мухамедхан.

Обращаясь к молодежи, Дина Каюмовна дала несколько наказов, которые когда-то дети выдающегося писателя, поэта и ученого получили от своего отца.

– Счастье – это возможность быть свободным, говорить правду и не бояться ничего. Только так надо жить, потому что это необходимость для человека. Живите честно, будьте скромными, оставайтесь людьми, – напутствовала молодых людей Дина Мухамедхан.

Популярное

Все
Съезд лидеров мировых и традиционных религий – парадигма межрелигиозного диалога
Путешественница из Алматы за месяц посетила 11 стран
Книгу о казахстанском антиядерном опыте презентовали в Нью-Йорке
Рекламе доверяй, но грамматику проверяй
Город-призрак Байжансай: сюда едут за адреналином и острыми ощущениями
На языке Абая
Женский взгляд на рыбалку
Мужская профессия
Верность, любовь и уважение
Его жизнь – редкий феномен
Время-времечко летит…
Новобранцев – в армию
Ешьте на здоровье!
Параллельные миры
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Об олигархах и справедливости
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
Гашиш продавали под кодом "горячие пирожки" в кафе Нур-Султана
Предельные цены на нефтепродукты пересматривают в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября
Ковыляя и прихрамывая, но мы дошли-таки до настоящей сменяемос­ти верховной власти
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
Регистрацию политических партий упростят в Казахстане
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
О новшествах по пособиям и соцвыплатам для семей с детьми рассказали в Минтруда
Послание Президента: взгляд со стороны
Как будут повышать пенсии в Казахстане, рассказали в Минтруда
Опубликован список обладателей образовательных грантов
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
Внедрить на Байконуре онлайн-пропуск для туристов предложил Мусин
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы

Читайте также

Свежий выпуск
Верность, любовь и уважение
Свежий выпуск
Время-времечко летит…
Свежий выпуск
Рекламе доверяй, но грамматику проверяй
Свежий выпуск
Съезд лидеров мировых и традиционных религий – парадигма ме…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]