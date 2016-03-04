​Слово об отце

В Восточном Казахстане собираются увековечить память об одном из самых близких сподвижников Мухтара Ауэзова, основоположнике научного абаеведения и шакаримоведения, авторе слов первого Государственного гимна Казахской ССР. Именем первого лауреата международной литературной премии «Алаш» будет назван проспект в новом строящемся микрорайоне Усть-Каменогорска. Дина Мухамедхан, дочь писателя, поэта и ученого, узнала об этом, что называется, из первых уст, приняв приглашение поучаствовать в заседании городского маслихата, где подавляющим большинством голосов и было одобрено соответ­ствующее решение.

Впрочем, Дину Каюмовну в эти дни активно приглашают повсюду. Встречу с директором Общественного фонда образования и культуры им. К. Мухамедханова недавно организовали и провели работники Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А. Пушкина. В онлайн-режиме к ней подключились городские, районные и сельские библиотеки региона.

– Отец жертвовал личной свободой, благополучием семьи во имя возрождения исторической правды, – рассказывала Дина Мухамедхан, – за что был сослан на 25 лет в Карлаг. Но от своих убеждений не отказался.

В свое время Каюм Мухамедханов вернул из мрака забвения имена многих широко известных сегодня нашим современникам личностей. Он основал и возглавил у себя на родине музей Абая, первым написал научные комментарии к произведениям классика. «В нашем доме всегда находились его ученики, студенты», – отмечала Д. Мухамедхан.

Обращаясь к молодежи, Дина Каюмовна дала несколько наказов, которые когда-то дети выдающегося писателя, поэта и ученого получили от своего отца.

– Счастье – это возможность быть свободным, говорить правду и не бояться ничего. Только так надо жить, потому что это необходимость для человека. Живите честно, будьте скромными, оставайтесь людьми, – напутствовала молодых людей Дина Мухамедхан.