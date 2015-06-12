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Слово об учителе
Айнур АБДИНА, Кульшат МЕДЕУОВА
Судьба Зии Мукашева сложилась так, что все основные вехи ХХ и начала XXI столетия в истории мира и независимого Казахстана были отражены в его жизни. Зия Аташевич – коренной алматинец. Прадед его, купец Урманов, приезжал торговать из Татарстана. О нем есть сведения, что он купил участок земли в Каскелене и посадил там сад, который позднее вошел в Российские ведомости. Дед и его братья тоже были купцами и до революции жили в Каскелене.
Бабушка Зии владела грамотой, все его детство и юность она была рядом, оказала заметное влияние на его становление. Бабушка помогала дочери поднять Зию и его четверых младших братьев. Мама до войны работала кассиром в банке. Так как она была хорошим работником, ее хотели послать на учебу в Москву, но бабушка не пустила, боялась, что не справится без нее с внуками. Позднее мама стала директором пошивочного комбината. Она была талантливым руководителем и продолжала работать директором комбината и в пос­левоенные годы.
Отчим Аташ Мукашев занимал ответственные руководящие посты, был партийным. Именно благодаря отчиму семья выжила в голодные 30-е годы. Он прошел всю войну и вернулся, работал после войны учителем в казахской школе.
Школа, в которой учился Зия, находилась на улице Школьной, около кинотеатра «Ударник». В школе Зия слыл драчуном, но учился всегда хорошо. Одновременно с учебой он помогал маме и бабушке нянчить младших братьев, пас корову, носил молоко на сепаратор.
Когда началась война, Зие не было еще 16 лет. В феврале 1943 года он ушел на фронт, прибавив себе годы. Служба началась в Тейково Ивановской области. Мукашев служил вначале десантником, но, прыгая с парашютом, повредил ногу. Его отправили в пехоту, где он прослужил до конца войны, был полковым разведчиком, наводчиком противотанкового орудия. За мужество и героизм был дважды награжден орденом Красной Звезды. В наградном листе за первый подвиг написано: «Наводчик 76-мм пушки, товарищ Мукашев проявил себя исключительно стойким и бесстрашным воином. В бою под городом Тирасполь 18 апреля 1944 года он из своего орудия разбил 2 автомашины и истребил 2 орудийных расчета с 12 лошадьми. При отражении 4 крупных контратак противника 19 апреля 1944 года под с. Миронешты, будучи обойденным танками противника, продолжал вести губительный огонь. Точными выстрелами в упор поджег 1 танк и истребил до 20 фашистов. Все контратаки были отбиты, занятый рубеж прочно удержан».
Второй орден он получил за то, что «...в бою за город Эльбинг товарищ Мукашев, действуя мужественно и умело, огнем противотанкового ружья уничтожил две огневые точки противника. 7 февраля 1945 года при овладении мостами через реку Эльбинг, огнем своего ружья рассеял, а частью уничтожил до 15 немецких солдат. Когда вышли боеприпасы, товарищ Мукашев подобрал ручной пулемет и вел из него уничтожающий огонь. Своей личной храбростью и отвагой содействовал продвижению 3-го батальона».
Кроме того, Зия Аташевич носил на груди орден Отечественной войны, нагрудный знак «Отличный разведчик» и многие медали. Мукашев вступил в партию на фронте. Его супруга Татьяна Константиновна Огус до сих пор хранит дома его партийный билет и награды.
Мукашев дошел до Берлина и прослужил в Советской армии еще год после победы. Советских солдат подселяли в немецкие дома. Мукашев жил в доме у немца, который имел небольшой цех по производству колбасы. Продуктов для производства не было, было очень голодно. Мукашев ездил в американскую зону (американцы квартировали в деревнях, где в отличие от разбомбленных городов ничего не было разрушено, паслись коровы, была еда) и приводил скот для цеха немца, у которого они жили.
Хозяин дома уговаривал Мукашева остаться в Германии, обещал послать учиться в Кембридж, помочь с работой, но Зия и подумать не мог, что может остаться в Европе, так сильно хотел домой, на родину. Немец до такой степени привязался к Мукашеву, что дал с собой иголки, огромнейший дефицит в то время, но их по дороге украли.
Вернувшись домой, устроился осветителем в киностудии, снимал различные слеты, партийные съезды. В этот период Мукашев знакомится с Канышем Сатпаевым. Киностудия снимала журнал, посвященный ученому, и после окончания съемок Сатпаев пригласил всех на обед. Будучи очень внимательным и доброжелательным, Каныш Имантаевич, как утверждают его современники, помнил всех, с кем когда-либо общался. Так случилось и с Мукашевым. Сатпаев всегда интересовался жизнью Зии Аташевича. Татьяна Константиновна вспоминает, что, когда Мукашев защитил кандидатскую диссертацию и стал доцентом, беседы ученых были очень интересными, зачастую затрагивались философские вопросы.
В 1947 году киностудия послала Мукашева учиться в Москву, во ВГИК. Но были голодные годы, на работу устроиться не было возможности, с трудом и приключениями вернулся назад, в Алма-Ату.
В 1949 году Мукашев поступил на философский факультет КазГУ. Пос­ле окончания его направили в КазПИ, но на кафедре философии не было мест, и его взяли на кафедру ботаники, где преподавали в основном эвакуированные москвичи и петербуржцы. Здесь Мукашев начал читать курс «Основы дарвинизма», поэтому параллельно поступил на естественно-географический факультет, изучал биологию. Успешно закончил обучение. Наличие двух дипломов давало ему возможность заниматься философскими проблемами естествознания, и авторство первого казахстанского учебника по «Концепциям современного естествознания» по праву принадлежит ему. Сын Зии Аташевича – Надим – пошел по стопам отца, защитил диссертацию по биологии.
Уже с кафедры философии Зия Аташевич поехал в Киев на курсы повышения квалификации. После этого в течение года написал кандидатскую диссертацию и защитил ее в Киеве. Его оппонентом был известный философ, автор советских учебников по философии, москвич Александр Спиркин.
Время становления Зии Аташевича как философа было периодом подъе­ма творческой философской мысли Казахстана, когда окрыленные успехами философы с воодушевлением создавали собственную школу, ставшую одной из самых известных и авторитетных в Советском Союзе. Мукашев – философ с большой буквы, был одним из тех, кто развивал казахстанскую философию.
Докторскую диссертацию Зия Аташевич защитил в 1987 году в Моск­ве. Оппонентом был еще одна величина советской философии – Тео­дор Ойзерман, который блес­тяще охарактеризовал диссертацию Мукашева.
Зия Аташевич всегда был открытым, честным, прямолинейным человеком, не признававшим обходных путей и пустословия. Возможно, именно сходство характеров объединило их с Эрнстом Неизвестным, который подписал и подарил Мукашеву экземпляр уникального издания «Преступление и наказание» книги Достоевского с иллюстрациями работы талантливого художника и скульптора. «Дорогой Зия, прими в подарок от меня эту книгу и помни, что у тебя есть друг», – подписал Эрнст Неизвестный 8 апреля 1971 года.
Зия Аташевич в разное время работал в Казахском педагогическом институте, Институте философии и права, Институте народного хозяйства, Высшей партийной школе, Высшей школе права «Адилет». Он проработал до 88 лет, преподавая философию и оставаясь одним из наиболее принципиальных, честных и порядочных людей.
Меньше года Зия Мукашев не дожил до 70-летия Победы. Он навсегда останется в сердцах всех, кто его знал и любил.

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