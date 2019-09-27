Слово поэтам и писателям

Перевод и публикация сборников были выполнены издательством Кембриджского университета при участии опытных британских специалистов в области художественного перевода. Предисловия к антологиям написаны авторитетными представителями современного британского академического сообщества. Так, антологию современной казахстанской прозы английскому читателю представил генеральный директор Британского совета Сиарен Девейн. Автор предисловия к сборнику современной казахcтанской поэ­зии – профессор литературы Джейсон Хардинг.

Антологии отечественной прозы и поэзии будут доставлены в более чем 8 тыс. библиотек, университетов и научных центров Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и еще десятка других стран, говорящих на английском языке.

В презентации приняли участие руководители Британского совета, издательства Кембриджского университета, Британской библиотеки, переводчики, литературные редакторы, критики и обозреватели. С казахстанской стороны присутствовали помощник Президента Республики Казахстан, секретарь Национальной комиссии по реализации программы «Рухани жаңғыру» Аида Балаева, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Великобритании Ерлан Идрисов, исполнительный директор Национального бюро переводов Рау­ан Кенжеханулы, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек.

Перевод лучших образцов современной казахстанской литературы на 6 языков ООН реализуется в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Проект в свою очередь – составная часть программы «Рухани жаңғыру», инициированной Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Задача проекта – представить миру достижения современного Казахстана в области литературы, музыкального и изобразительного искусства, хореографии, кино и театра.

– Наш проект это часть прог­раммы духовной модернизации, предложенной Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в апреле 2017 года, – отметила Аида Балаева. – Ее стержневая идея заключается в том, что в современном мире конкурентоспособность нации определяется культурным и интеллектуальным потенциалом... Сегодняшняя презентация – один из результатов проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Уверена, что проект окажется востребованным, продолжится на системной основе и станет фундаментом для еще более интенсивного межкультурного диалога.

– В рамках программы «Рухани жаңғыру» впервые избранные произведения 60 казахстанских авторов переведены на 6 основных языков мира. Проект реализован при участии ведущих издательских организаций Великобритании, Франции, Испании, Египта, Китая и России. Издания будут распространены в более чем 90 странах на 5 континентах. А это означает, что 2,6 миллиарда человек смогут ознакомиться с лучшими образцами казахстанской литературы, которые ранее были недоступны для мировой аудитории. Высокая оценка качества изданий, которую мы уже получаем от специалистов, стала возможной благодаря поддержке наших друзей из издательства Кембриджского университета и Британского совета. От лица Казахстана и наших авторов хотела бы выразить искреннюю признательность партнерам, – сказала Аида Балаева.

Напомним, что переведены и изданы две антологии: «Антология современной казахстанской поэзии» и «Антология современной казахстанской прозы». Объем каждой – порядка 500 страниц, в каждый из сборников вошли избранные произведения 30 авторов.

Экспертную поддержку проекту оказал Британский совет. Ключевым партнером выступило издательство Кембриджского университета, которое в партнерстве с Национальным бюро переводов реализовало весь комплекс работ по литературной переработке подстрочников, предпечатной подготовке, печати, распространению, а также представлению и продвижению изданий в англоязычных странах.