Свежий выпуск Слово – военным династиям Антон СЕРОВ

Направлен он на патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. Стать участниками конкурса и рассказать историю своей семьи могут военнослужащие, которые в настоящее время служат в казахстанской армии, продолжают славные воинские традиции своих отцов, матерей, дедушек и бабушек, служивших в Вооруженных силах, а также участвовавших в Великой Отечественной войне.

Конкурс «Военная династия» поведает всей стране о семьях и доблестных военнослужащих, которые из поколения в поколение остаются верны военному делу, ставшему уже семейным ремеслом. Желающим принять участие в конкурсе Министерства обороны Казахстана необходимо представить портфолио своей военной династии с рассказом о боевых наградах, заслугах и достижениях членов своей семьи, традициях и реликвиях. Заявки принимаются с 5 по 25 августа текущего года.