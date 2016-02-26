​Словом зажигал сердца

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Валентина ФИРОНОВА

Литературный вечер, который открыл череду юбилейных посвящений, назывался «Поэт мира», что символично. Творчество Жамбыла Жабаева – свидетеля двух столетий – почитаемо не только казахстанцами, но и в других странах. В годы Великой Отечественной войны пламенные строки поэта-трибуна вдохновляли воинов, а его песни заучивались наизусть. Особенно дорога поддержка Жамбыла была ленинградцам и сталинградцам. Его стихи «Ленинградцы – дети мои! Ленинградцы – гордость моя!» помогли многим осажденным пережить блокаду.

Поэзия Жамбыла и поныне не теряет актуальности, продолжает жить в благодарной памяти народа. «Творчество Жамбыла Жабаева призывает нас любить, защищать и уважать Родину. С течением времени в жизни казахского народа значение его произведений будет только расти», – уверен заместитель директора музея Абай Сатубалдин.

Мероприятия, состоявшиеся в музее, адресовались в первую очередь молодежи. И молодые люди стали не просто слушателями, но и их участниками. Большое внимание творчеству акына уделяется в средней школе № 4 Астаны, где есть музей Жамбыла. Как рассказала его заведующая Дарига Мустафина, по их инициативе был организован республиканский айтыс акынов среди школьников, который вызвал широкий интерес.

В музее звучали стихи поэта, были показаны видеосюжеты об улицах, носящих имя прославленного акына в городах России – в Санкт-Петербурге, Ижевске, Волгограде, Иркутске, Кургане, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Хабаровске.

Не менее запоминающимся стало и заседание «круглого стола» «Жыр алыбы – Жамбыл», участие в котором приняли известные ученые, музейщики, педагоги, акыны. Собравшиеся вели речь не только о значении творчества выдающегося поэта, его вкладе в казахскую литературу, но и о воспитательной роли личности Жамбыла для подрастающего поколения.

А учиться у легендарного акына есть чему. Вот только два факта из его био­графии: искусству импровизации непревзойденный мастер айтыса посвятил 85 лет жизни, а в 92 года был избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР. 

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