Словом зажигал сердца

771
Валентина ФИРОНОВА
Литературный вечер, который открыл череду юбилейных посвящений, назывался «Поэт мира», что символично. Творчество Жамбыла Жабаева – свидетеля двух столетий – почитаемо не только казахстанцами, но и в других странах. В годы Великой Отечественной войны пламенные строки поэта-трибуна вдохновляли воинов, а его песни заучивались наизусть. Особенно дорога поддержка Жамбыла была ленинградцам и сталинградцам. Его стихи «Ленинградцы – дети мои! Ленинградцы – гордость моя!» помогли многим осажденным пережить блокаду.

Поэзия Жамбыла и поныне не теряет актуальности, продолжает жить в благодарной памяти народа. «Творчество Жамбыла Жабаева призывает нас любить, защищать и уважать Родину. С течением времени в жизни казахского народа значение его произведений будет только расти», – уверен заместитель директора музея Абай Сатубалдин.
Мероприятия, состоявшиеся в музее, адресовались в первую очередь молодежи. И молодые люди стали не просто слушателями, но и их участниками. Большое внимание творчеству акына уделяется в средней школе № 4 Астаны, где есть музей Жамбыла. Как рассказала его заведующая Дарига Мустафина, по их инициативе был организован республиканский айтыс акынов среди школьников, который вызвал широкий интерес.

56d096d51fd191456510677.jpeg

В музее звучали стихи поэта, были показаны видеосюжеты об улицах, носящих имя прославленного акына в городах России – в Санкт-Петербурге, Ижевске, Волгограде, Иркутске, Кургане, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Хабаровске.

Не менее запоминающимся стало и заседание «круглого стола» «Жыр алыбы – Жамбыл», участие в котором приняли известные ученые, музейщики, педагоги, акыны. Собравшиеся вели речь не только о значении творчества выдающегося поэта, его вкладе в казахскую литературу, но и о воспитательной роли личности Жамбыла для подрастающего поколения.

56d096dae66f01456510682.jpeg

А учиться у легендарного акына есть чему. Вот только два факта из его био­графии: искусству импровизации непревзойденный мастер айтыса посвятил 85 лет жизни, а в 92 года был избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР.

Популярное

Все
Свобода возможна лишь в правовом поле
Чистота становится философией жизни
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Экологическому контролю – цифровые инструменты
Прочная основа единства общества
В зоне особого контроля
Продолжается уборка зерновых
Пространство заботы и развития
Мусорные завалы поручат разгрести «соседям»
Проверят общежития вузов
Все готово к сентябрю
Удачный старт на US Open
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
Контроль без изоляции
Новый учебный год – новые возможности
Успех страды зависит от работы элеваторов
Вовремя вмешались
В зоне ограниченных выбросов
Прогулка по кумысной ферме
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Определены лучшие пляжи Казахстана сезона 2025
Глава государства провел совещание по бюджету
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Кто поедет в Ливерпуль
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Золото из Самокова
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]