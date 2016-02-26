Литературный вечер, который открыл череду юбилейных посвящений, назывался «Поэт мира», что символично. Творчество Жамбыла Жабаева – свидетеля двух столетий – почитаемо не только казахстанцами, но и в других странах. В годы Великой Отечественной войны пламенные строки поэта-трибуна вдохновляли воинов, а его песни заучивались наизусть. Особенно дорога поддержка Жамбыла была ленинградцам и сталинградцам. Его стихи «Ленинградцы – дети мои! Ленинградцы – гордость моя!» помогли многим осажденным пережить блокаду.Поэзия Жамбыла и поныне не теряет актуальности, продолжает жить в благодарной памяти народа. «Творчество Жамбыла Жабаева призывает нас любить, защищать и уважать Родину. С течением времени в жизни казахского народа значение его произведений будет только расти», – уверен заместитель директора музея Абай Сатубалдин.Мероприятия, состоявшиеся в музее, адресовались в первую очередь молодежи. И молодые люди стали не просто слушателями, но и их участниками. Большое внимание творчеству акына уделяется в средней школе № 4 Астаны, где есть музей Жамбыла. Как рассказала его заведующая Дарига Мустафина, по их инициативе был организован республиканский айтыс акынов среди школьников, который вызвал широкий интерес.В музее звучали стихи поэта, были показаны видеосюжеты об улицах, носящих имя прославленного акына в городах России – в Санкт-Петербурге, Ижевске, Волгограде, Иркутске, Кургане, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Хабаровске.Не менее запоминающимся стало и заседание «круглого стола» «Жыр алыбы – Жамбыл», участие в котором приняли известные ученые, музейщики, педагоги, акыны. Собравшиеся вели речь не только о значении творчества выдающегося поэта, его вкладе в казахскую литературу, но и о воспитательной роли личности Жамбыла для подрастающего поколения.А учиться у легендарного акына есть чему. Вот только два факта из его био­графии: искусству импровизации непревзойденный мастер айтыса посвятил 85 лет жизни, а в 92 года был избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР.