Сложно ли быть Президентом, рассказал Нурсултан Назарбаев

Глава государства Нурсултан Назарбаев рассказал, сложно ли руководить страной. Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал на своей странице
отрывок архивного интервью, сообщает Kazpravda.kz
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"Трудность настоящего лидера заключается в том, что ты - вперед смотрящий. Ты - ведущий, а не ведомый. Ты ведешь. Так куда ты ведешь, ты должен же это знать? Конечно, есть много советников, есть помощники, которые "подносят снаряды", пишут, анализируют и так далее, предлагают так, предлагают эдак. Но тебе надо принять решение. Они не отвечают за то, что написали. Тебе - Президенту - надо принять решение, и отвечать за него. Вот в этом и есть одиночество Президента. Ты один здесь сидишь и работаешь", - поделился Нурсултан Назарбаев.