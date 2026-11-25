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В Казахстане внедряют новую высокотехнологичную методику лечения детей со сложными сосудистыми мальформациями. Ранее для получения отдельных видов такой медицинской помощи маленьких пациентов направляли в зарубежные клиники. Теперь лечение станет доступным непосредственно в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Сосудистые мальформации — это врождённые аномалии развития сосудов, которые в сложных случаях требуют применения высокотехнологичных методов лечения.

Ежегодно в стране стационарное лечение по данному профилю получают более 1,2 тысячи детей. За последние пять лет 90 детей были направлены на лечение за рубеж.

Новая технология внедряется на базе Научного центра педиатрии и детской хирургии в Алматы. На первоначальном этапе здесь планируется ежегодно оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь порядка 50 детям.

24 и 25 ноября на базе Центра проходят мастер-классы с участием немецкого профессора Вольгемута. Казахстанские специалисты совместно с зарубежным экспертом осваивают новую методику и получают практические навыки для её дальнейшего самостоятельного применения в отечественной практике. В течение двух дней в рамках мастер-классов выполнены оперативные вмешательства восьми детям со сложными сосудистыми мальформациями.

Важно отметить, что Казахстан станет второй страной, внедряющей данную технологию. Это открывает новые перспективы не только для развития отечественной высокотехнологичной медицинской помощи, но и для укрепления потенциала страны в сфере медицинского туризма. В дальнейшем Казахстан сможет предоставлять специализированную медицинскую помощь не только своим маленьким пациентам, но и детям из других стран, нуждающимся в лечении сложных сосудистых мальформаций.

Необходимое медицинское оборудование приобретено при поддержке благотворительных фондов AYALA и «Смелость быть первым», отметили в Министерстве здравоохранения.