Сложную операцию на сердце провели 78-летнему пациенту в Алматы
Жанат Тукпиев
Кардиохирургами Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней была успешно проведена сложная операция по замене аортального клапана биологическим протезом и аортокоронарное шунтирование 78-летнему пациенту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НИИ.
"78-летнему пациенту Алексею Заике была успешно проведена операция по замене аортального клапана биологическим протезом и аортокоронарное шунтирование. В день своего рождения он был переведен из реанимации в отделение", – сообщили в пресс-службе.
"Я настолько благодарен докторам, что не передать словами, я чувствую себя хорошо, дай бог всем вам здоровья! Вы молодцы!" - говорит сам пациент.
По словам заведующего отделением кардиохирургии Рустема Тулеутаева, пациент поступил с жалобами на одышку при незначительной физической нагрузке, нехватку воздуха, сжимающие, давящие боли в области сердца, быструю утомляемость, общую слабость. Тяжесть состояния также была обусловлена снижением сократительной способности сердца.
В течение 15 лет он состоял на диспансерном учете с хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой, по поводу сердца не обследовался и не лечился, одышку связывали с бронхолегочной патологией.
В НИИКВБ ему был выставлен диагноз "Сочетанный аортальный порок (критический стеноз и недостаточность 2 степени), недостаточность митрального клапана, артериальная гипертония 3 степени", показания к оперативному лечению.
Состояние пациента после операции оценивается как стабильное, он получает антибактериальную и медикаментозную терапию, занимается дыхательной гимнастикой