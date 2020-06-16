Общество
Сложную операцию на сердце провели 78-летнему пациенту в Алматы
Жанат Тукпиев
Кардиохирургами Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней была успешно проведена сложная операция по замене аортального клапана биологическим протезом и аортокоронарное шунтирование 78-летнему пациенту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НИИ.

"78-летнему пациенту Алексею Заике была успешно проведена операция по замене аортального клапана биологическим протезом и аортокоронарное шунтирование. В день своего рождения он был переведен из реанимации в отделение", – сообщили в пресс-службе.

"Я настолько благодарен докторам, что не передать словами, я чувствую себя хорошо, дай бог всем вам здоровья! Вы молодцы!" - говорит сам пациент.





По словам заведующего отделением кардиохирургии Рустема Тулеутаева, пациент поступил с жалобами на одышку при незначительной физической нагрузке, нехватку воздуха, сжимающие, давящие боли в области сердца, быструю утомляемость, общую слабость. Тяжесть состояния также была обусловлена снижением сократительной способности сердца.



В течение 15 лет он состоял на диспансерном учете с хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой, по поводу сердца не обследовался и не лечился, одышку связывали с бронхолегочной патологией.

В НИИКВБ ему был выставлен диагноз "Сочетанный аортальный порок (критический стеноз и недостаточность 2 степени), недостаточность митрального клапана, артериальная гипертония 3 степени", показания к оперативному лечению.

Состояние пациента после операции оценивается как стабильное, он получает антибактериальную и медикаментозную терапию, занимается дыхательной гимнастикой

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