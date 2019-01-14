Случай с гангреной ноги у 11-месячной девочки прокомментировали в УОЗ Астаны
Инга Селезнева
Случай с гангреной ноги у 11-месячной девочки, которую лечили от пневмонии, прокомментировали в Управлении общественного здравоохранения Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В ходе лечения для внутривенного введения лекарственных препаратов был установлен периферический катетер в области правой стопы. Позднее в области установки катетера появился отек, покраснение, трофические изменения кожи. Данное осложнение наступило вследствие имеющейся у девочки сердечной патологии, при которой часто образуется тромбоз артерий. Из-за этого в стопу больного перестала должным образом поступать кровь", – сообщила заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова на пресс-конференции.
Она также отметила, что после удаления катетера было проведено консервативное лечение, которое не дало положительных результатов.
"Ребенок был переведен в профильное хирургическое отделение Городской детской больницы №2, где находился двое суток. Неоднократно были проведены консилиумы с участием представителей Медицинского университета Астаны, сотрудников Национального научного центра материнства и детства", – отметила Рустемова.
По ее словам, учитывая наличие сложной сердечной патологии, решением консилиума ребенок был переведен для дальнейшего лечения в Национальный научный центр материнства и детства.
"В настоящее время ребенок находится на лечении в Центре материнства и детства. Операция на сердце отложена, так как на фоне пневмонии есть строгие противопоказания к оперативному вмешательству", – заключила она.
Напомним, ранее мама девочки Таншолпан Бейсенбекова написала в Facebook, что в конце декабря 2018 года они вместе с дочерью попали в Национальную кардиохирургическую больницу, где девочке должны были сделать операцию на сердце, но в медучреждении ребенок простыл и был направлен на лечение в Городскую больницу №1 с подозрением на пневмонию.
В больнице ребенку ставили катетер на правую ногу, пару раз делали уколы, но через три дня нога опухла. Все рассказанное женщина проиллюстрировала фотографиями. Позже медработники Городской больницы №1 перенаправили мать и ее ребенка в Городскую детскую больницу №2. Уже там спустя двое суток им сказали, что ногу ребенка могут ампутировать и перевели в Центр материнства и детства.
Мать девочки обвинила врачей столичной больницы и попросила министра здравоохранения РК Елжана Биртанова помочь ей и разобраться в случившемся.