Случайная свидетельница помогла полицейским Павлодара раскрыть убийство мужчины
Жительница Павлодара помогла полицейским задержать подозреваемого в совершении тяжкого преступления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
"Около 22.00 часов на пульт оператора "102" ЦОУ УВД города Павлодар поступило телефонное сообщение от жительницы областного центра о том, что во дворе дома по улице Камзина избивают мужчину... Женщина все это время наблюдала за произошедшим со своего балкона и смогла подробно описать подозреваемого и потерпевшего мужчину", – говорится в пресс-релизе.
На место происшествия был направлен наряд полиции. Полицейские на указанном месте обнаружили безжизненное тело мужчины.
"Объезжая данный район, полицейские на пересечении улиц Камзина – Гагарина увидели схожего по приметам мужчину, а на его одежде были видны бурые пятна, похожие на кровь. Принятыми мерами 22-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции", – сообщили в ДВД.
В отношении задержанного начато расследование по статье 106 УК РК – Причинение тяжких повреждений, повлекших смерть потерпевшего.