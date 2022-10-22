"Случайно обрели свободу" – Токаев высказался насчет беспочвенных заявлений о суверенитете РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий отметил,что казахский народ много лет шел по священному пути к суверенитету, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Казахская мудрость гласит: "Без суверенитета не будет и народа". Не секрет, что порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто "Казахстан случайно обрел свободу, а наша страна последней провозгласила свою независимость". Так могут говорить только люди, которые не способны правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время. В действительности наш народ много лет шел по священному пути к суверенитету", – отметил глава государства.

Президент РК подчеркнул, что самые авторитетные представители народа, интеллигенция сделали всё возможное, чтобы сохранить национальное самосознание.

"Издавались выдающиеся художественные произведения, поднимающие дух людей. Устремленность нашего народа к свободе ярко проявилась во время декабрьских событий", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.