Случайность или халатность?

Как сообщили в МЧС РК, сообщение о пожаре поступило в ночь с пятницы на субботу. Горел частный дом в городе Шу Шуского района.

Возгорание пожарные потушили быст­ро, на спасти оказавшихся в огне не успели – на месте пожара были обнаружены тела двух детей 2017 и 2020 годов рождения. Они находились дома одни, без присмотра взрослых. По предварительным данным, мать погибших, гражданка 1989 г. р., оставила ребят дома и ушла, закрыв дверь снаружи.

Между тем именно в этом доме, как выяснилось, в конце октября проводились профилактические работы. По сведениям пресс-службы ведомства, пожарные посещали эту семью в ходе рейдовых мероприятий, разъясняли правила пожарной безопас­ности.

По факту пожара ОП Шуского райо­на возбуждено уголовное дело по час­ти 3 статьи 292 «Нарушение требований пожарной безопасности» УК РК. Ведутся следственные мероприятия.