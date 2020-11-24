Слухи о массовом заражении сотрудников прокомментировали в акимате Караганды

Общество
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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Facebook появилось сообщение о том, что якобы в акимате Караганды сотрудники массово "подхватили ОРВИ". Это сообщение было официально опровергнуто, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Автор сообщения ссылается на то, что видел "мобильную бригаду на проходной в защитных костюмах". Пресс-секретарь акимата Караганды Асель Садвакасова в ответ на это утверждение сообщила, что оно не соответствует действительности.



"Рекомендуем автору проверять тщательней свои источники информации и не вводить население в заблуждение", – написала пресс-секретарь на странице в Facebook.

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