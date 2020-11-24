Слухи о массовом заражении сотрудников прокомментировали в акимате Караганды

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В Facebook появилось сообщение о том, что якобы в акимате Караганды сотрудники массово "подхватили ОРВИ". Это сообщение было официально опровергнуто, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Stopfake.kz
.
Автор сообщения ссылается на то, что видел "мобильную бригаду на проходной в защитных костюмах". Пресс-секретарь акимата Караганды Асель Садвакасова в ответ на это утверждение сообщила, что оно не соответствует действительности.
"Рекомендуем автору проверять тщательней свои источники информации и не вводить население в заблуждение", – написала пресс-секретарь на странице в Facebook.