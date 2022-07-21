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Общество
Слухи о принудительной эвакуации осенью обсуждают казахстанцы

В Telegram-чатах появилось сообщение о том, что уже этой осенью казахстанцев начнут массово вакцинировать, а после принудительно эвакуировать в некие концлагеря. Все это смесь старых и уже опровергнутых фейков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz

 

Вакцинация против COVID-19 стартовала в Казахстане 1 февраля 2021 года. Она была и остается добровольной. С тех пор в стране было вакцинировано 50,8% населения. 

Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев неоднократно заявлял о том, что принудительной вакцинации в Казахстане нет, так как это противоречит всем нормам законодательства нашего государства.

Что касается теории о некой принудительной эвакуации людей, то она стала широко распространяться в Казахстане в 2021 году во время переписи населения. Тогда в Казнете писали о том, что людей, принявших участие в переписи, принудительно увезут в неизвестном направлении. Сейчас, когда с момента старта переписи прошел почти год, очевидно, что никого никуда против воли не эвакуируют.

Третий пункт в рассылке – это существование в Казахстане неких концлагерей. Этот фейк появился еще в 2020 году в самом начале пандемии COVID-19. Немного позже поклонники конспирологии даже стали выдавать фото модульного инфекционного центра в Нур-Султане за COVID-лагерь. В Министерстве здравоохранения тогда пояснили, что центр лагерем не является и был построен с целью лечения больных, а не для того, чтобы удерживать кого-то в неволе.

Таким образом, во-первых, в Казахстане принудительная вакцинация незаконна; во-вторых, насильной эвакуации в нашей стране нет; в-третьих, концлагеря в Казахстане не строят, их на территории нашей страны нет.

Следовательно, рассылка является фейком.

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