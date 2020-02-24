Слухи о заболевших коронавирусом в Зайсане прокомментировал Бекшин

Слухи о заболевших коронавирусом людях в городе Зайсан ВКО прокомментировал заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
"По Зайсану не то, что заболевшие, даже с подозрением на заболевание никто не зарегистрирован. Когда мы планируем профилактические мероприятия, мы всегда готовимся к худшему, поскольку это воздушно-капельный процесс. Такая у нас тактика. На сегодня в ВКО ни одного не только больного, но и с подозрением на коронавирус не зарегистрировано", – сообщил Бекшин.
Отметим, 19 февраля в YouTube появился ролик с информацией о том, что жители приграничного с Китаем Зайсанского района ВКО вышли на улицы протестовать против того, чтобы больных коронавирусом помещали в местную больницу. Голос за кадром сообщил, что они вытаскивают из больницы матрасы в знак протеста, требуя не пускать больных коронавирусом в Казахстан.
В аппарате акима города Зайсан подтвердили информацию об инцидентах. По данным местных властей, вышло недоразумение. На самом деле они действовали согласно постановлению главного санитарного врача страны. В документе говорится, что прибывшие в Казахстан из территорий, отнесенных к неблагополучным по заболеваемости коронавирусом, будут находиться под медицинским наблюдением. В течение 14 дней их будут обследовать врачи. Люди неправильно поняли эту информацию, поэтому вышли протестовать. С ними уже провели разъяснительные работы.
Напомним, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения (коронавирусная инфекция) в городе Ухань. По данным портала Ria.ru
, по состоянию на 19 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2004, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.
Председатель КНР, глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин назвал эпидемиологическую обстановку в стране серьезной и сложной
Власти Китая запретили выезд из города Ухань
. В свою очередь, на границе Казахстана и Китая также усилили контроль
. Позднее Казахстан приостановил
все виды пассажирского транспортного сообщения с Китаем.