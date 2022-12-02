Слухи об ограблениях квартир Экибастуза прокомментировали в полиции

В управлении полиции города пояснили, что 250 сотрудников управления полиции Экибастуза, 30 сотрудников Павлодарского департамента и 6 автомобильных патрулей работают для того, чтобы не допустить краж, мародерства и грабежей квартир в тех многоэтажных домах, которые остались без тепла и света.

Фото: yandex.kz

В социальных сетях распространяется информация о том, что в Экибастузе злоумышленники грабят квартиры, временно оставленные хозяевами. Эту информацию опровергли в управлении полиции города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Из-за крупной аварии на Экибастузской ТЭЦ, случившейся в ночь на 27 ноября, часть домов в городе по-прежнему остается без отопления и водоснабжения. Из-за этого люди временно оставляют свои квартиры, перебираясь к родственникам и знакомым. В социальных сетях стали распространяться слухи, что пустующие квартиры грабят злоумышленники.

В управлении полиции города пояснили, что это неправда.

«Сейчас задействованы 250 сотрудников управления полиции Экибастуза. К нам откомандированы 30 сотрудников Павлодарского департамента и 6 автомобильных патрулей. Сейчас они работают в 5, 5А и 6 микрорайонах для того, чтобы не допустить краж, мародерства и грабежей квартир в тех многоэтажных домах, которые остались без тепла и света», — сообщил начальник управления полиции Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.

В полиции убедительно просят не поддаваться на провокации в социальных сетях и доверять только официальной информации.