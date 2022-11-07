Свежий выпуск

Слушать и слышать

​​​​​​​Асель Муканова

Сторонники Касым-Жомарта Токаева посетили Жамбылскую и Кызылординскую области.

На встрече с представителями этнокультурных объединений Жамбылской области руководитель РОШ Ерлан Кошанов подчеркнул, что сегодня главным условием для развития любого общества является согласие.

– Если люди перестают слышать друг друга, возникают проб­лемы. К чему это приводит – мы видим во многих соседних странах, – отметил он.

Кроме того, члены РОШ обсудили приоритеты предвыборной программы кандидата с профессорско-преподавательским составом и студентами местных вузов.

В разговоре с ветеранами и представителями интеллигенции члены РОШ акцентировали внимание на мерах поддержки культуры и искусства. А с многодетными матерями региона обсудили основные приоритеты программы кандидата в социальной сфере.

В Кызылординской области состоялась встреча с предпринимателями и представителями аграрного сектора. Были обсуждены вопросы развития транспортной и социальной инфраструктуры.

Далее состоялась встреча с коллективом Кызылординского теплоэлектроцентра.­ О развитии культуры и искусства, а также о продвижении Казахстана на меж­дународной арене шла речь на встрече с айтыскерами и жыршы.

Популярное

Все
​​​​​​​«Серебро» из Солт-Лейк-Сити
​​​​​​​Эстафета памяти
​​​​​​​Ждем битву фаворитов
​​​​​​​Нужна гражданская активность
​​​​​​​Поздравляем «Окжетпес»
Фермер и наука
Штабные встречи
Образование для всех
«Золотой мост» дружбы
О качестве жизни
Все условия для избирателей
​​​​​​​Двигатель экономического роста
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Слушать и слышать
Конституционный закон Республики Казахстан
За вклад в борьбу с COVID
Конституционный закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Новый праздник появился в Казахстане
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
КамАЗ насмерть придавил водителя в Аксу
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии
Германия готова укреплять сотрудничество с Казахстаном в энергетической и транспортной отраслях
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
18-летний парень спрыгнул с 24-го этажа в Астане
Смаилов – главе МИД Германии: "Видим существенный потенциал по увеличению объемов взаимной торговли"
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Ползучий и беззвучный враг
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Бейбут Атамкулов назначен послом Казахстана в Узбекистане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Двигатель экономического роста
Свежий выпуск
«Золотой мост» дружбы
Свежий выпуск
Образование для всех
Свежий выпуск
Фермер и наука

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]