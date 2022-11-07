Слушать и слышать

Сторонники Касым-Жомарта Токаева посетили Жамбылскую и Кызылординскую области.

На встрече с представителями этнокультурных объединений Жамбылской области руководитель РОШ Ерлан Кошанов подчеркнул, что сегодня главным условием для развития любого общества является согласие.

– Если люди перестают слышать друг друга, возникают проб­лемы. К чему это приводит – мы видим во многих соседних странах, – отметил он.

Кроме того, члены РОШ обсудили приоритеты предвыборной программы кандидата с профессорско-преподавательским составом и студентами местных вузов.

В разговоре с ветеранами и представителями интеллигенции члены РОШ акцентировали внимание на мерах поддержки культуры и искусства. А с многодетными матерями региона обсудили основные приоритеты программы кандидата в социальной сфере.

В Кызылординской области состоялась встреча с предпринимателями и представителями аграрного сектора. Были обсуждены вопросы развития транспортной и социальной инфраструктуры.

Далее состоялась встреча с коллективом Кызылординского теплоэлектроцентра.­ О развитии культуры и искусства, а также о продвижении Казахстана на меж­дународной арене шла речь на встрече с айтыскерами и жыршы.