Свежий выпуск Слушать и слышать 7 ноября 2022 г. 0:00 Асель Муканова Сторонники Касым-Жомарта Токаева посетили Жамбылскую и Кызылординскую области. На встрече с представителями этнокультурных объединений Жамбылской области руководитель РОШ Ерлан Кошанов подчеркнул, что сегодня главным условием для развития любого общества является согласие. – Если люди перестают слышать друг друга, возникают проблемы. К чему это приводит – мы видим во многих соседних странах, – отметил он. Кроме того, члены РОШ обсудили приоритеты предвыборной программы кандидата с профессорско-преподавательским составом и студентами местных вузов. В разговоре с ветеранами и представителями интеллигенции члены РОШ акцентировали внимание на мерах поддержки культуры и искусства. А с многодетными матерями региона обсудили основные приоритеты программы кандидата в социальной сфере. В Кызылординской области состоялась встреча с предпринимателями и представителями аграрного сектора. Были обсуждены вопросы развития транспортной и социальной инфраструктуры. Далее состоялась встреча с коллективом Кызылординского теплоэлектроцентра. О развитии культуры и искусства, а также о продвижении Казахстана на международной арене шла речь на встрече с айтыскерами и жыршы.