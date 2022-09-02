Слушающее и слышащее государство

Отмечу, что новое Послание Главы государства носит точечный характер, оно отвечает чаяниям казахстанцев, в нем целеполагания подкреплены конкретными поручениями.

Уверен, что с воодушевлением воспринято не просто поручение, а уже решение вопроса сборов при покупке автомашин – Президент поручил применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200–250 тысяч тенге. Напомню, что до сих пор при высоком градусе обсуждения этой темы проблема госорганами не решалась. Между тем эти автомобили оставались вне правового поля, создавая угрозу общественной безопасности.

Критически назрел вопрос судебной реформы. Еще в Послании 2020 года Глава государства назвал недостатки судебной системы, среди которых – зависимость судей от исполнительной власти и председателей судов, непрофессионализм, коррупция, обвинительный уклон, приоритет госорганам, некачественные судебные акты. Каждая реформа той или иной сферы должна начинаться с реформирования кадровой политики. Абсолютно солидарен с Президентом страны, который подчеркнул необходимость срочного обновления и оздоровления судейского корпуса через применение выборных механизмов при отборе самими судьями кандидатур на должности председателей судов и председателей судебных коллегий. Напомню, что ранее председатели коллегий областных судов назначались по представлению главы ВС РК и могли находиться на своей должности по 20–30 лет. Мы находимся сейчас на том этапе трансформации государственной системы, когда именно такой подход может обеспечить оздоровление сферы, а кроме того, способствует обеспечению равного статуса всех судей, о чем Касым-Жомарт Токаев также высказался в своем Послании.

Чистка судейских рядов, которая, скажем прямо, тоже назрела, произойдет благодаря поручению Главы государства об усилении их ответственности за серьезные нарушения. Каждый отмененный судебный акт, при вынесении которого судья допустил грубую ошибку, будет проверяться судебным жюри и пересмотрен институтом оценки и привлечения к ответственности судей по критерию «качество отправления правосудия». В сферу начнут приходить профессио­налы и таким образом «выжимать» из системы непрофессионалов и тех, кто оказался подвержен «болезни грязных рук».

Предложенные Президентом нововведения в полной мере отвечают концепции «слышащего государства», способного вести конструктивный диалог с гражданами, своевременно реагировать на их запросы. Являясь ведущей политической силой в Мажилисе РК, фракция партии «AMANAT» с первых же дней начнет работу по реализации поставленных задач.