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Служба без коррупции
Пресс-служба Актюбинского гарнизона ​

В Военном институте Сил воздушной обороны в Актобе состоялась встреча по вопросам противодействия коррупции.

Особое внимание в ходе встречи было уделено новому методу профилактики коррупционных правонарушений среди представителей силовых структур. Проверки на добропорядочность «Integrity Check» через моделирование коррупционной ситуации являются эффективным сдерживающим механизмом в предупреждении коррупции среди силовиков.

Механизмы просты. Если проверяемый соглашается получить предлагаемую выгоду и преимущество, он подлежит увольнению по отрицательным мотивам без права возвращения на госслужбу в течении трех лет. По словам первого заместителя руководителя областной Антикоррупционной службы Галымбека Досанова, кроме силового блока такую проверку предлагается распространить и на лиц, осуществляющих контрольно-надзорные функции.

Он также рассказал офицерскому составу института о реализуемой антикоррупционной политике в стране, о законодательных изменениях и инициативах Агентства в сфере противодействия коррупции, а также озвучил принимаемые меры в рамках поручения Главы государства.

Также во время встречи были озвучены вопросы персональной ответственности первых руководителей и института отставки политических государственных служащих за совершенные коррупционные преступления сотрудников. Напомним, что впервые в истории независимого Казахстана на законодательном уровне закреплена ответственность руководителей за своих подчиненных.

Еще одной мерой, усиливающей ответственность за коррупцию, является исключение применения кратных штрафов за особо тяжкие коррупционные преступления. Это повысит действенность санкций за коррупционные правонарушения и позволит обеспечить соразмерность наказания общественной опасности таких деяний.

Для государственных служащих и иных лиц, уполномоченных на выполнение госфункций, их супругов, несовершеннолетних детей также предлагается ввести новое антикоррупционное ограничение – запрет на открытие и владение счетами (вкладами) в иностранных банках.

Следуя передовой практике и стандартам ОЭСР и ГРЕКО, предлагается криминализировать «обещание/предложение взятки» и «принятие обещания/предложения взятки». Это позволит пресекать взяточничество до причинения ущерба государству и будет иметь ярко выраженный превентивный эффект.

Более того, предлагается распространить понятие «коррупция» на частный сектор. В большинстве передовых стран термин «коррупция» в равной степени применим как к государственному, так и к частному сектору. В Казахстане субъектами коррупции являются лишь госслужащие и руководители квазигосударственного сектора.

В завершение встречи представитель Антикоррупционной службы обратился к военнослужащим:

«Уважаемые коллеги, вас – военнослужащих, как представителей особого вида государственной службы, призываю к добропорядочности и честности, к соблюдению законов и сохранению безупречной репутации офицера. Привлечённые к уголовной ответственности за коррупцию не могут занимать должности на государственной службе, конфискуется все имущество, добытое преступным путем, уличенные в коррупционном преступлении, лишаются воинских званий, государственных наград», - напомнил офицерам Галымбек Досанов.

В свою очередь, начальник юридического управления Военного института Сил воздушной обороны подполковник Нурлан Сактаганов поблагодарил спикера от лица офицерского состава и напомнил аудитории, что при столкновении с коррупционными рисками необходимо обратиться в единый круглосуточный колл-центр по номеру 1424, а по вопросам административных барьеров в бытовой сфере – в общественное формирование «Ақтөбе – адалдық алаңы».

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