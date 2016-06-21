Служба дни и ночи

Актобе. В канун Дня медицинского работника в Актобе на территории введенного в строй студенческого комплекса Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М. Оспанова состоялось торжественное открытие памятника Аккагаз Досжановой, первому врачу среди женщин-казашек. В честь нее названа одна из улиц областного центра.

Аккагаз Досжанова родилась в 1892 году в поселке Борте на территории нынешнего Мартукского района Актюбинской области. Она рано осталась без родителей, но, несмотря на это, получила образование. Работала в Ташкенте, Алма-Ате и Чимкенте. Лечила сирот и занималась общественной работой. Она внесла огромный вклад в становление медицины начала XX века. Вместе с коллегой Гульсум Асфендияровой открыла первые курсы медсестер для казахских женщин. Всю свою непродолжительную жизнь помогала страждущим, больным и нуждающимся. Ушла она из жизни в 39 лет.

Символично, что памятник первому врачу-казашке стал первым по счету в Казахстане, посвященным медицинскому работнику. Распоряжением главы региона утверждена премия имени первой казахской женщины-врача в размере полмиллиона тенге. Ее вручение состоялось в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника. Лауреаты в семи номинациях получили медали и полмиллиона тенге. Так, в номинациях «Лучший руководитель» обладателем премии стал главный врач городской поликлиники № 3 Жанвек Нармухамедов, «Лучший сельский врач» – травматолог Мугалжарской ЦРБ Марат Курантаев, «Молодость. Новаторство. Талант» – врач-хирург областной больницы Нурболат Утеулин. В номинации «Врачебные династии» – доцент кафедры травматологии ЗКГМУ им. М. Оспанова Бакыт Султангереев, «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека» – врач БСМП Арыстан Базарбай, «Лучший медицинский работник среднего звена» – акушерка Уилской ЦРБ Нурсулу Какиева.

Обладателями премии в номинации «За верность профессии» стали двое медицинских работников – хирург Алгинской ЦРБ Данияр Курманалин и лаборант областного кожно-венерологического диспансера Тамара Динисова. Перед вручением наград аким области отметил, что Президент страны с первых дней независимости уделяет большое внимание медицине. Было принято множество государственных программ, благодаря которым построены тысячи новых объектов медицины по всей стране. Наши врачи выполняют сложнейшие, уникальные операции. В регионе проводится активная работа по формированию медицинского кластера, внедрению международных стандартов качества здравоохранения.

От имени руководства области Бердыбек Сапарбаев поблагодарил медиков за сложный и благородный труд. Он также сообщил о том, что с нового учебного года будут учреж­дены три стипендии им. Аккагаз Досжановой для студентов ЗКГМУ им. М. Оспанова.

В канун Дня медработника трое врачей стали счастливыми обладателями новых квартир. Ордера на получение жилья были вручены заведующему отделением БСМП Жакие Байзуллину, старшему ординатору отделения БСМП Галыму Зоргулову и врачу-трансплантологу областной больницы Ермахану Асылханулы. Ряд медицинских работников области награжден благодарственными письмами и грамотами Министерства здравоохранения и социального развития РК, а также значками отличника здравоохранения.

Семей. Самый дорогой подарок в День медицинского работника получил врач высшей категории, заведующий отделением анестезиологии перинатального центра Сергей Асташкин. С профессиональным праздником медика поздравил аким города Ермак Салимов, в торжественной обстановке вручив ему ключи от служебной квартиры с правом последующего выкупа.

Сергей Асташкин, анестезиолог с 20-летним стажем, автор патента на изобретение «Игла для регионарной анестезии», в своей практике применяет новые методики, обеспечивающие безопасность пациентов. Они у него особые – роженицы. Коллеги отзываются о нем как максимально ответственном профессионале, способном оптимально мыслить в стрессовых ситуациях, обладающим фундаментальными знаниями. Со своей семьей врач проживал в съемном жилье. Вручая Асташкиным ключи от двухкомнатной квартиры в новом многоэтажном доме, построенном корпорацией «Акшын», аким города поздравил главу семейства с профессиональным праздником и пожелал дальнейших успехов в работе.

Уральск. День медицинского работника в Приуралье стал поводом для подведения итогов многогранной работы, направленной на совершенствование качества оказываемых населению услуг. Для повышения индекса здоровья в регионе сделано немало. Как рассказал на торжественном собрании руководитель областного управления здравоохранения Камидолла Ирменов, в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» в области построены 24 объекта, причем 17 из них – в селах. В этом году будет введена в эксплуатацию многопрофильная больница на 300 коек в Уральске. Улучшается оснащение оборудованием. Для того чтобы использовать его с наибольшей пользой, медицинский персонал постоянно повышает квалификацию в лучших клиниках нашей страны и за рубежом. В итоге такого комплексного подхода продолжительность жизни выросла и сейчас составляет 71,7 года. Снижается смертность, повышается рождаемость, и растет численность населения.

Поздравляя с профессиональным праздником, аким области Алтай Кульгинов отметил, что в сфере охраны здоровья населения в регионе трудятся 16 тыс. человек. Налажено сотрудничество с зарубежными партнерами, с помощью которых внедряются технологии, соответствующие мировым стандартам. Модернизация медицинских услуг, нацеленная на повышение их эффективности, проводится не только в областном центре, но и в глубинке. Это стало возможным благодаря постоянному вниманию, которое уделяется социальной сфере, в том числе медицинскому обслуживанию. Бюджет здравоохранения области достиг 26 млрд тенге. Вводятся в эксплуатацию новые объекты, ремонтируются и оснащаются современным оборудованием действующие. А количество, как известно, переходит в качество.

Большой группе медработников вручены награды и благодарственные письма. Лучших докторов определяли и сами западноказах­станцы. Третий год подряд в области проводится широкомасштабный опрос общественного мнения «Голос пациента». Смс-сообщения отправлялись по нескольким заранее объявленным номерам сотовой связи. Недостатка в желающих высказать свое мнение не было.

Лучшим врачом Уральска назван травматолог областной клинической больницы Серик Карекенов, лучшим сельским врачом – терапевт Бокейординской ЦРБ Насип Нуркенова. Определены также победители в номинациях «За верность профессии» и «За успешное применение инновационного подхода в медицине».

Овацией встретил зал бригаду областной клинической больницы, отмеченную «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека». Молодой рабочий Нурбол Рахимберлиев чистил бетономешалку и по неосторожности включил ее. С многочисленными травмами он был доставлен в больницу. На празднике, поднявшись на сцену, он благодарил врачей и медицинский персонал за то, что остался жив благодаря умелой и слаженной работе персонала больницы. И это далеко не единственный случай, когда профессионализм и настойчивость брали верх над диагнозом «травмы, не совместимые с жизнью». Артисты областной филармонии выступили с праздничным концертом, а его завершающим аккордом стала песня «Жан қорганы – дарігер», которую исполнили медицинские работники.

Кызылорда. В канун Дня медицинских работников в городе в рамках «Дорожной карты развития сферы здравоохранения на 2016–2019 годы» на базе областного медицинского центра состоялось открытие центра офтальмохирургии, объединившем отделение глазной терапии, центр амбулаторной хирургии, дневной и круглосуточный стационары и профильные кабинеты. Новый центр позволит существенно, в полтора раза, с 1 200 до 1 800, увеличить количество офтальмохирургических вмешательств, избавив кызылординцев от необходимости ехать на операции по удалению катаракты и замене хрусталика в аналогичные медицинские учреждения Алматы, Астаны и Оренбурга, в которые ежегодно обращаются свыше 500 жителей Приаралья.

– Открытый сегодня центр для нас очень важный социальный проект, ведь улучшение здоровья населения – одна из основных задач. Он поможет централизовать оказываемые услуги, внедрить современные технологии и инновационные методы лечения, снизить уровень инвалидности. Кроме того, надеемся, что центр станет постоянным местом обмена опытом офтальмологов, – подчеркнул аким области Крымбек Кушербаев, поздравляя сотрудников медицинского учреждения с профессиональным праздником и открытием специализированного центра.

Рассказал руководитель региона и о реализации «дорожной карты» развития здравоохранения, на которую предусмотрено 2 млрд тенге, заметив, что в целом область находится в лидерах, на втором месте в республике, по финансированию здравоохранения из расчета на душу населения.

Много теплых слов прозвучало из уст принявших участие в открытии центра офтальмохирургии директора Казахского научно-исследовательского института глазных болезней Турсынгуль Ботабековой и руководителя Казахского научного центра гигиены и эпидемиологии Марии Омаровой. Они выразили уверенность в том, что открытие нового медучреждения повысит не только количество, но и качество высокоспециализированных медицинских услуг.

Петропавловск. В Северо-Казахстанской области чествовали медицинских работников. За безу­пречный труд и весомый вклад в развитие здравоохранения аким СКО Ерик Султанов наградил почетными грамотами шестерых представителей благородной профессии, еще восемь получили благодарственные письма. Затем от имени министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан двум североказахстанским медикам он вручил нагрудный знак «Денсаулық сақтау iсiне қосқан үлесi үшiн» и восьмерым – нагрудный знак «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiнiң үздiгi». Медали «Еңбек ардагері» удостоены двое специалистов. Особую торжественность мероприятию придало прочтение ведущими поздравительной телефонограммы от заместителя Премьер-Министра Дариги Назарбаевой.

Выступившая с ответным словом ветеран системы здравоохранения Валентина Павлухина отметила, что полученные ее коллегами награды – это не только высокая оценка труда, но и хороший стимул для дальнейшей работы. А продолжилось праздничное мероприятие смотром-конкурсом художественной самодеятельности работников сферы здравоохранения области – среди врачей и медсестер немало талантов.

Тараз. Церемония чествования состоялась в областном драматическом театре. От имени главы регио­на поздравил заместитель акима области Ерканат Манжуов.

– За прошедшие годы в развитии медицины области вами сделано многое, но впереди нас ждут не менее важные свершения. Необходимо внедрять страховую медицину, постоянно повышать профессиональный уровень медперсонала, оснащать наши лечебные учреждения новейшим оборудованием. Все это делается для того, чтобы жители области могли получать своевременную и качественную медицинскую помощь, – подчеркнул он.

В текущем году на сферу здравоохранения региона выделено 38,5 млрд тенге, в том числе на обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – 34,5 млрд. Местное население обслуживают 420 медицинских организаций, работают около 2 800 врачей и 10 тыс. медиков среднего звена.

Ерканат Манжуов вручил 18 отличившимся медицинским работникам почетные грамоты и нагрудные знаки Министерства здравоохранения и социального развития РК «Денсаулық сақтау ісінің үздігі». Кроме того, 47 врачей, медсестер и других специалистов сферы здравоохранения удостоились медалей, грамот, дипломов и благодарственных писем акима области, регионального управления здравоохранения и респуб­ликанской медицинской палаты, а активных общественников отметили нагрудными знаками «Алтын дәрігер».

– Высокая миссия врача и неисчерпаемый запас человеколюбия нацеливают нас всегда быть терпеливыми и понимающими, – сказал исполняющий обязанности руководителя областного управления здравоохранения Марат Жуманкулов. – Находясь в постоянном поиске, наши медработники бережно хранят и приумножают главные традиции отечественной медицины, повышают свою квалификацию, осваивают передовые технологии, новые методы диагностики и лечения и применяют их на практике. Благодаря поддержке государства и высокому профессионализму наших медицинских работников, мы постепенно достигаем уровня самых развитых систем здравоохранения ведущих стран мира. Это подтверждается реальными достижениями отечественного здравоохранения.