Служба спасения: угрозы затопления Астаны нет

Астане не угрожает наводнение. Об этом сегодня заявил начальник Департамента по ЧС Астаны Барат Дузакбаев во время проведения в столице командно-штабных учений "Коктем-2016", передает корреспондент Kazpravda.kz.
Уверенность главному столичному спасателю придает тот факт, что только за нынешнюю зиму из Астаны было вывезено 2 млрд кубометров снега, а от угрозы наводнения извне город спасает защитная дамба на реке Ишим. По словам Дузакбаева, место проведения учений выбрано не случайно.
"Мы выбрали это место, поскольку здесь расположены озера Малый Талдыколь и Большой Талдыколь, где предположительно могут возникнуть чрезвычайные ситуации", – подчеркнул глава столичного ДЧС.
Командно-штабное учение "Коктем-2016" в Астане прошло на территории школы-гимназии № 81 и ее окрестностях. Отметим, что в рамках учения учебному заведению была оказана реальная помощь – с территории СШ было откачано 8 тыс. кубометров воды.
Само учение проходило на нескольких участках. На первом командиры определяли готовность отряда экстренного реагирования. Он предназначен для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, оказания первой медицинской и психологической помощи и эвакуации пострадавших из зоны бедствия. Согласно нормативам, место ЧС должно быть оцеплено спасателями в течение 1 часа.
Второй учебный участок был определен для возведения насыпной дамбы, укладки мешков с грунтом, вывоза снега и откачки талой воды. Вся территория школы была очищена от снега еще до старта мероприятия. Забор учебного заведения был обложен мешками с грунтом для предотвращения подтопления объекта, кроме того, военнослужащие возвели 800 метров насыпной дамбы.
Бесперебойную работу спасателей обеспечивал пункт обогрева и питания для пострадавших, который и стал третьим стратегическим местом учений. Передвижным пунктом обогрева, рассчитанным на 100 человек и оснащенным обогревательными приборами, стала большая палатка.
Также сотрудники ДЧС отработали взаимодействия по спасению людей. По сценарию учений, спасатели приехали на помощь к терпящим бедствие на озере Талдыколь рыбакам. Оснащенная специальным оборудованием группа спасателей выдвинулась на помощь к "рыбакам".
Спасение осуществлялось по всем правилам – сначала "пострадавшим" был брошен конец веревки, затем они были аккуратно перемещены в "лодку". "Судном" служили специальные сани, предназначенные для перевозки людей, которым требуется помощь в зимних условиях.
Завершающим мероприятием акции стало оказание первой доврачебной помощи. В рамках него "спасенных" граждан заводили в медицинский пункт, которым в данном случае служила школа, измеряли им давление и проверяли психологическое состояние.
Глава столичного ДЧС полковник Дузакбаев остался доволен проведенными противопаводковыми учениями, которые проходят два раза в год. Спасатели отрабатывают готовность к зимнему периоду и к весенним паводкам.
"ДЧС Астаны отрабатывает еще порядка 5–6 учений подобного характера, не включая противопожарную подготовку. Акиматом Астаны выделено 666 миллионов тенге на проведение противопаводковых мероприятий, которые включают в себя и данное учение. Сегодняшнее мероприятие, я считаю, прошло хорошо. Все поставленные задачи были выполнены", – проинформировал начальник столичного ДЧС.
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