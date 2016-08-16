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Алматы

Алматинские тепловые сети начинают подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, как правило, задолго до начала холодов.

Это позволило предприятию уже в авгус­те подготовить многоквартирные жилые дома в городе на 65% – таковы результаты нынешнего лета. Для сравнения: в августе прошлого 2015 года готовность составляла порядка 61%. То есть в этом году подготовительная кампания и выдача актов готовности идет на опережение.

В целом подготовка к зиме 2016–2017 года проходит без нарушений и задержек, в соответствии с планом, сообщили в пресс-службе ТОО «Алматинские тепловые сети». При этом одной из основных задач, которая каждый раз встает перед предприятием при подготовке к предстоящему сезону холодов, – это замена участков тепловых сетей. Сейчас в городе под реконструкцией находятся 8,5 км тепловых сетей. Всего до начала зимы тепловики заменят 10,2 км труб.

И так происходит каждый год. Таким образом, Алматинские тепловые сети переоснащают свои материальные активы, что требует солидных средств. Замена труб, эксплуатационный срок которых превышает допустимые 25 лет, чрезвычайно важна для предупреждения зимних порывов и других чрезвычайных ситуаций. Общая протяженность тепловых сетей компании составляет 1 145 км.

Гидравлические испытания по подающему водопроводу проведены на 100%. Также в полном объеме сделан ремонт на участках, где выявлены повреждения. Обновление материальных активов предприятия дает свои плоды: в сравнении с прошлым годом повреждения сократились на 15%. Все это позволило тепловикам начать второй этап гидравлических испытаний уже на обратном трубопроводе.

Реконструкция теплосети сейчас ведется на многих улицах. К примеру, копают улицу Гайдара до улицы Дюсенова, работы идут на улице Кабанбай-батыра, в микрорайоне № 5, по улице Грибоедова – до пересечения с улицей Есенова, по улице Баянаульская – до улицы Мусоргского и других. Следующие крупные работы тепловиков связаны со строительством тепломагистрали от ТЭЦ-2 до улицы Акын Сара, которое ведется в рамках госпрограммы «Нұрлы жол». Новая тепломагистраль позволит стабильно обеспечивать теплоэнергией один из крупных районов города – Алатауский.

Акмолинская область

По информации, представленной заместителем руководителя управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Тимура Хамзина, готовность объектов к отопительному сезону в регионе в целом составляет 95%, средства, выделенные на июль, освоены в полном объеме.

В частности, на линейку готовности поставлены 630 котельных из 684, что составляет 92%. Этот показатель по объектам образования и здравоохранения составляет соответственно 99 и 97%, а по жилым домам – 81%. Из намеченных 59,2 км тепловых сетей отремонтированы 44,5 км, что составляет три четверти от плана, а сети водоснабжения и водоотведения – на 81%.

Что же касается топлива, то на предприятиях бюджетной сферы конкурсы на его поставку проведены повсеместно, уголь начал поступать. Его заготовлено 166 тыс. тонн, что больше половины двухмесячной потребности.

В областном центре в ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» ремонтные работы идут соглас­но графику, на их проведение предприятию из местного бюджета выделены 1,4 млрд тенге. А в Степногорске общее выполнение ремонтных работ по местной ТЭЦ составляет 75,8%, имеются запасы угля и мазута, поставка которых продолжается.

В области целенаправленно решаются вопросы модернизации системы ЖКХ. Нынче в сфере ЖКХ и энергетики планируется реализовать 10 проектов на сумму 13,2 млрд тенге, в т. ч. по электроснабжению – один объект, водоснабжению и водоотведению – пять, теплоснабжению – четыре, из них два в рамках государственной программы «Нұрлы жол». В части электроснабжения после ввода в эксплуатацию объекта в селе Караоткель Целиноградского района будут задействованы 87,1 км электросетей. А что касается водоснабжения, то в настоящее время готовятся к сдаче в эксплуатацию комплекс очистных сооружений в Аршалынском районе, сети канализации в Бурабайском районе, сети водоснабжения промышленной зоны и вторая очередь сетей Степногорска и поселка Бестобе. А всего будет дополнительно введено 133,5 км сетей водоснабжения и 28,7 км сетей водоотведения.

В начале сентября в регионе предусмот­рен ввод в эксплуатацию трех котельных в поселках Акмол Целиноградского района и Бурабай Бурабайского района, в селе Крас­ный Яр близ Кокшетау, а также тепловые сети в областном центре.

Актобе

Работники АО «Трансэнерго» стремятся ускорить процесс подготовки объектов теплоснабжения к отопительному сезону. В общей сложности они осуществляют по городу эксплуатацию 220 км магистральных и распределительных тепловых сетей, 23 котельных, шести насосных станций.

В текущем году в план мероприятий по подготовке входят капитальный ремонт и реконструкция теплосетей протяженностью 3,2 км на сумму 277,4 млн тенге. Сегодня ведутся работы на 8 объектах протяженностью 1 298 метров, в частности, по улице Шернияза, 101-й Стрелковой бригады, Рыскулова, 197, Севастопольской, 5, по проспекту Абилкайыр-хана. Еще по ряду участков идет согласование подземных коммуникаций со специализированными организациями. В соответствии с инвестиционной программой подрядной организацией «Казтеплоэнергомонтаж» заключен договор на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей протяженностью 700 м на общую сумму 109,2 млн тенге. Эти работы будут произведены по улице Карасай-батыра и в районе Авиагородка.

По словам специалистов АО «Транс­энерго», также планируется замена тепломагистрали по проспекту 312-й Стрелковой дивизии протяженностью 500 метров. Ремонт на данном участке проводится собственными силами компании. Уже начат демонтаж изоляции и труб.

В рамках программы «Нұрлы жол» полным ходом идет реконструкция котельной № 5 по улице Шевченко. Для этого выделено 118,1 млн тенге. В данное время закончены работы по монтажу колонн, устройству бетонных полов, в стадии завершения монтаж стеновых панелей, дымовой трубы, кровли и обвязки технологической части. В сентяб­ре объект будет сдан. На данный момент освоено 161,2 млн тенге (73%).

Как отметили в компании, основное значение придается в этот период и текущему ремонту. Им было охвачено 92% тепловых сетей, котельных, насосных станций и запорной арматуры. Все работы планируется завершить в намеченные сроки, после чего будут проведены испытания тепловых сетей на готовность к отопительному периоду. АО держит на контроле и подготовку жилого фонда, других социальных объектов. Еще весной руководителям всех КСК и кондоминиумов были вручены уведомления о том, что необходимо сделать, чтобы получить паспорт готовности. В большинстве случаев требуется провести ревизию запорной арматуры, элеваторного узла, замену обратных клапанов, термометров.

Однако не все жилые фонды так активно готовятся к предстоящему отопительному сезону. В их числе дом № 16 по улице Рыс­кулова, в котором необходимо было установить элеватор заводского типа, гильзы для замеров температуры, штуцер под манометр. Обо всем этом шла речь в рекомендации, которую получил руководитель КСК данной многоэтажки по окончании прошлого отопительного сезона. Аналогичная проблема и в другом доме, по улице Пожарского, 30, который также относится к сетевому району № 3. Здесь необходимо было восстановить элеваторный узел и узел горячего водоснабжения согласно проектной схеме. В связи с этим начальник данного сетевого района АО «Трансэнерго» Серик Сатанов со специалистами обследовал указанные дома, чтобы убедиться, все ли исправили руководители КСК согласно рекомендации. Приходится вот так поторапливать. А по-другому нельзя. Ведь до начала отопительного сезона осталось два месяца, и необходимо как можно быстрее завершить все работы в жилом секторе, чтобы все вовремя смогли получить паспорта готовности.

Атырау

О подготовке к очередному отопительному сезону и решении коммунальных проблем шла речь на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Как сообщил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Акылбек Байшаханов, на ремонт и обновление теплосетей, канализационных и водопроводных линий, электросетей и котлоагрегатов выделено 4,5 млрд тенге, в том числе 2,4 млрд из республиканского и местного бюджетов, а 2,1 млрд – из средств, предусмотренных по инвестиционным программам коммунальных предприятий.

На сегодня Атырауской ТЭЦ отремонтировано 4 котлоагрегата и 1 турбоагрегат из 5. Из 2,1 км линий водоснабжения и канализации отремонтировано 1,9 км, из 734 км электросетей – 534.

– В общей сложности готовность облас­ти составляет сейчас 84%. К 1 октября планируем подключить к теплоснабжению объекты образования и здравоохранения, а до 15 октяб­ря – все остальные, – заявил А. Байшаханов.

Одним из острых вопросов остается снабжение чистой питьевой водой жителей сел. В области насчитывается 166 населенных пунктов, из них в 126 проведен централизованный водопровод (75,9%), в 29 – жители пользуются водой из подземных источников, в 11 – привозной водой. В ряде сел в соответствии с программой «Ақ бұлақ» идет прокладка водопроводных линий и строительство объектов водообеспечения. До конца текущего года количество населенных пунктов с централизованным водопроводом доведут до 78%.

Обоснованные претензии и жалобы населения выслушал аким Атырауской области Нурлан Ногаев во время недавней рабочей поездки по районам. На отдельном совещании он раскритиковал работу ответственных лиц и распорядился ускорить работу по решению коммунальных проблем в регионе.

– Проблемные вопросы, в частности, касались водоснабжения сел Тургызба в Жылыойском районе, Дашино и разъезда имени Дины Нурпеисовой в Курмангазинском районе. Они сейчас рассматриваются и решаются, – заверил А. Байшаханов.

Так, работа по водоснабжению села Тургызба Жылыойского района выполнена на 90%, осталось установить насосы и провести пусконаладку. Объект водоснабжения разъезда имени Дины Нурпеисовой сдан в эксплуатацию, однако не заработал из-за отсутствия организации, желающей взять его на свой баланс. Поэтому воду временно подавали по старым линиям. Сейчас эксплуатирующая организация определена, тариф находится на утверждении в антимонопольном ведомстве. Руководитель управления энергетики и ЖКХ заверил, что в ближайшее время вода пойдет по новым линиям.

Еще одной нерешаемой проблемой являются «бесхозные» электросети, ранее принадлежавшие железной дороге, а затем переданные на баланс местных властей. Для бесперебойного обеспечения жителей электричеством нужно передать линии в ведение энергоснабжающей компании – АО «Атырау Жарық». Однако вопрос не решается из-за отсутствия механизмов такой «передачи». Более того, энергетики заявили, что примут на баланс только пригодные к эксплуатации сети. А. Байшаханов сообщил: по поручению руководителя региона указанная проблема будет решена.

Восточно-Казахстанская область

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во время рабочей поездки в Семей в первую очередь ознакомился с ходом реконструкции теплоисточников.

Побывав на ТЭЦ-1 ГКП «Теплокоммун­энерго», Даниал Ахметов отметил увиденную планомерную подготовку к отопительному сезону.

– Главное в этом году – завершить ремонт тепловых сетей, реконструкции нескольких котельных, на эти цели было выделено 1,4 миллиарда тенге, – сказал аким. – Перед главой города стоит задача – заставить подрядчиков работать своевременно. И в будущем мы сделаем все возможное, чтобы нерадивые подрядчики больше не попали на ответственные объекты.

Подготовка к зиме – тема самая актуальная. По поручению акима области Д. Ахметова, уже с 1 мая текущего года в Семее началась усиленная работа по сбору долгов за полученную тепловую энергию. К тому времени ГКП «Теплокоммунэнерго» недосчитывалось на своих счетах более 1 млрд тенге. На сегодня благодаря проделанной работе 1 307 коммерческих предприятий полностью погасили свои долги. Таким образом, всего 138 предприятий остаются в списке должников, из них пять – имеют гарантийные письма и графики погашения задолженности. На минувшей неделе замес­титель акима области Димитрий Гариков и аким города Ермак Салимов посетили ряд организаций, обговорили сроки погашения долгов. Это гостиничные комплексы, магазины и торговые дома, общий долг которых превышает 3 млн тенге.

– Некоторые предприниматели, получившие в полной мере услуги теплоснабжения, пренебрежительно относятся к оплате, не осознавая того, что именно на эти средства проводится ремонт в котельных, закупается топливо и формируется заработная плата тепловиков, – сказал Д. Гариков. – На таких объектах мы будем отключать теплоснабжение и возобновим только тогда, когда будет оплачен основной долг и услуги переподключения.

Как пояснила начальник абонентского отдела ГКП «Теплокоммунэнерго» Гаухар Жетписбаева, общая дебиторская задолженность физических и юридических лиц Семея на данный момент составляет свыше 400 млн тенге, и для их взыскания тепловики намерены применять самые решительные меры. Так, злостные неплательщики могут встретить зиму не только с холодными батареями, но и без горячей воды. Если верить синоптикам – зима грядет суровая.

Жамбылская область

Зима уже не за горами, а хороший хозяин, согласно народной мудрости, как правило, готовит сани с лета.

К встрече зимних холодов в регионе начали готовиться еще раньше – весной. В конце апреля был создан областной штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду. С того момента проведено четыре штабных заседания, в том числе три выездных – в Таласском и Шуском районах, а также городе Таразе.

Основная часть работ была запланирована для областного центра. В этом году предстоит реализовать три проекта по реконструкции городских теплосетей, которые ни разу не менялись и находились в эксплуатации уже десятки лет. Так, в рамках государственной программы «Нұрлы жол» из Национального фонда на Жамбылскую область выделены средства в сумме свыше 3 млрд 621 млн тенге. С наступлением июня рабочие ТОО «Геруда» приступили к реализации проекта по замене теплотрассы протяженностью около 2,7 км по улицам Рахимова и Жубанышева, а также проспекту Жамбыла. Сметная стоимость составила более 2 млрд 191 млн тенге. Проект планируется завершить к 15 октября.

Вместе с тем по улицам Сейфуллина и Б. Момышулы заработал еще один подрядчик – ТОО «Сапар консалтинг». Компания занимается заменой магистральной теплосети протяженностью 2,72 км, на что предусмот­рено около 1 млрд 238 млн тенге.

Оставшаяся часть выделенных из Нацио­нального фонда средств направлена на реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей протяженностью 1,26 км по улицам Сулейменова и Койгельды. Ею занимается ТОО «СК-АВС». Срок завершения работ – 1 сентября.

По словам первого заместителя акима области Бекболата Орынбекова, работы ведутся согласно утвержденному производственному графику. По мере завершения проектов и передачи тепловых сетей в эксплуатацию подача горячего водоснабжения будет восстановлена. Планируется, что центральную часть города подключат с 1 сентября, а микрорайоны и массив «Химпоселок» – с 15 октября.

Между тем уже к 30 августа будет подана горячая вода потребителям микрорайонов «Карасу» и «Каратау», массивов «Карасу» и «Сахарный поселок», а также района железнодорожного вокзала. Здесь к указанной дате должны завершить строительные работы ГКП «Темиржол Жылу» и ГКП «Жамбыл Жылу».

Как сказал руководитель производственно-технического отдела ГКП «ТаразТранс­энерго» Уркер Жолдыбаев, ежегодно теплоэнергоснабжающая организация поэтапно меняет устаревшие участки теплосети. В нынешнем году в указанные сроки обновятся еще несколько. Примечательно, что в своей работе предприятие старается применять около 90% материалов отечественного производства. В своей работе строители руководствуются принципом, согласно которому на первом месте стоит высокое качество.

Шымкент

Перекопанные улицы, заторы на дорогах традиционно появляются в Шымкенте в конце лета и являются верной приметой скорого наступления осени, а значит, и очередного отопительного сезона.

Шымкентцы сейчас стараются объезжать центр города, хотя именно через него легче всего добраться в любой микрорайон. Капитальный ремонт проспекта Тауке-хана совпал с ремонтом магистральных тепловых сетей по улице Желтоксан. Впрочем, не меньше проблем с заторами и в микрорайонах. Перекопанные улицы Жибек Жолы и Валиханова создают массу сложностей автомобилистам. В отделе жилищно-коммунального хозяйства городского акимата говорят, что терпеть неудобства горожанам придется как минимум до середины октября. К этому времени предстоит завершить весь объем запланированных работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Сделать предстоит очень много. В этом году система теплоснабжения в северной части Шымкента перешла на баланс акимата от ТЭЦ-3. Тепловое хозяйство, многие годы находившееся без капитального ремонта, сильно поизносилось и требует серьезной реконструкции. По информации заведующего сектором отдела ЖКХ Нурлана Жаманкоза, в северной части города трубы сильно изношены. Замене подлежат подземные теплотрассы. Без этого вряд ли можно рассчитывать на бесперебойное снабжение качественным теплом городских многоэтажек и объектов соцкультбыта. На замену внутриквартальных труб в северной части города выделено 613 млн тенге. Реконструкция магистральных теплотрасс обойдется в 1 млрд тенге. Эти средства выделены по государственной программе «Нұрлы жол». Предстоит ремонт системы теплоснабжения и в южной части города. Масштабы, правда, как и финансирование, гораздо скромнее. Здесь в общей сложности на ремонт из городского бюджета выделено 125 млн тенге.

Горячая пора и на шымкентской ТЭЦ-3, являющейся основным источником централизованной поставки тепловой энергии для областного центра. АО «3-Энергоорталык» – энергоисточник с комбинированным производством тепловой и электрической энергии. Установленная электрическая мощность станции 160 МВт. Рабочая мощность станции составляет до 80 МВт летом и до 150 МВт – зимой. Тепловая мощность станции позволяет выдавать до 500 Гкал/час тепла в горячей воде и до 205 т/час пара разных параметров. Основным топливом является природный газ, и лишь в качестве резерва используется топочный мазут.

Для подготовки к предстоящему отопительному сезону на станции запланировано проведение ремонтных работ на сумму в 336,88 млн тенге. Эти средства предназначены для проведения капитального ремонта автотрансформатора АТ-1, трансформатора Т-1, текущего ремонта турбины и котлоагрегатов. Этот объем работ уже выполнен. На стадии завершения капитальный ремонт трансформатора ТСН-2, питательного электронасоса ПЭН -3, а также вспомогательного оборудования, в том числе по локальным котельным.

Между тем руководство АО «3-Энергоорталык» неоднократно на совещаниях по подготовке к зиме заявляло о том, что хозяйство ТЭЦ-3 сильно изношено и требует для приведения в порядок гораздо больших капитальных вложений. Речь идет об изношенности трех котлов более чем на 70%, турбин – на 80%, и одним латанием дыр тут не обойтись. По расчетам тепловиков, на проведение капитального ремонта основных агрегатов теплоцентрали требуется под 900 млн тенге. Без этого говорить об уменьшении потерь и улучшении качества поставляемого тепла не приходится.

И не исключено, что в канун нового отопительного сезона горожане получат неприятный сюрприз в виде повышения платы за отопление. Дело в том, что срок действия нынешнего тарифа истекает в октябре 2016 года. Сейчас шымкентцы платят из расчета чуть больше 109 тенге за один квадратный метр. Это и без того один из самых высоких тарифов в стране. Его повышение станет серьезным испытанием для кошельков горожан, особенно социально незащищенной части.