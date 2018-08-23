Служебная машина охранной фирмы столкнулась с "Мерседесом" в Павлодаре

23 августа 2018 года в 05.46 часов на пересечении улиц Торайгырова-Короленко произошло столкновение автомашины марки "Лада-Гранта", принадлежащей одному из охранных агентств города, и автомашины "Мерседес", передает корреспондент Kazpravda.kz.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины "Лада-Гранта" госпитализирован в больницу", – сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области.
Кто стал виновником аварии предстоит еще выяснить полицейским. В департаменте отметили, что на данный момент назначены экспертизы, проводится проверка.
Кроме того, в социальной сети Instagram очевидцы происшествия засняли последствия столкновения двух автомашин.