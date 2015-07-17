Свежий выпуск Служебные полномочия оптом и в розницу Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

Суд и суть

«Но есть же закон о госслужбе», – возмутятся читатели. «Наив­ные, есть должность», – мысленно парируют им упоенные властью чиновники, в отношении которых возбуждены дисциплинарные дела.

– Дмитрий Юрьевич, признаете себя виновным? – обращаются члены диссовета к руководителю областного управления строительства. – Решение суда вступило в силу, и оно не в вашу пользу.

Петько пожимает плечами, ссылается на юриста и упорно стоит на своем: «Конкурсная комиссия действовала по закону, суд нас неправильно понял...» Читатель, наверное, догадался: речь вновь пойдет о госзакупках, а точнее – о грубейших нарушениях их норм и правил...

Дисциплинарное производство в отношении Д. Петько и других членов конкурсной комиссии возбудила областная прокуратура. Намечалось строительство специализированного центра обслуживания населения в Кокшетау стоимостью почти 900 млн тенге. Объект привлекательный, в принципе несложный, поэтому конкурс собрал аж 12 участников. Однако на первом этапе все заявки были отклонены, так как не соответствовали квалификационным требованиям... И тем не менее ровно через 10 дней победителем электронного конкурса признается ТОО «Омис-строй», которое находилось в числе первых претендентов и получило вместе с ними от ворот поворот. Конкретно все потенциальные участники состояли в реестре должников, имеющих неисполненные обязательства по требуемым документам.

Что в подобной ситуации, согласно статье 6 закона о госзакупках, должен делать заказчик? Его прямая обязанность – эта норма также прописана в законе – обратиться с иском в суд о признании будущего поставщика недоб­росовестным участником. Руководство стройуправления не стало себя утруждать неблагодарными в отношении поставщиков дейст­виями, объявив итоги повторного конкурса, где решающую роль официально сыграло ценовое предложение. Вместо заказчика в судебные органы обращается инспекция финансового контроля, требуя признать заключенный договор между ГУ «Управление строительства Акмолинской области» и ТОО «Омис-строй» недействительным. Исковое заявление удовлетворено в полном объеме. Постановлением апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Акмолинского облсуда решение первичной судебной инстанции оставлено без изменений.

Если господин Петько утверждает, что комиссия под его председательством действовала строго по закону, то заказчик мог обратиться в следующую судебную инстанцию с апелляционной жалобой. Но ее, увы, не последовало. Почему?

Дмитрий Юрьевич запутался и в этом ответе. Якобы не уложились в сроки... Пока заказчик и поставщики приходили к единому знаменателю, выделенные на объект бюджетные деньги были отозваны обратно. Скандальный конкурс потерял всякий смысл. Однако дисциплинарный совет проявил интерес к другому факту. Налицо просматривалось коррупционное правонарушение. Старший помощник прокурора области Жанар Мукушева квалифицировала его «явным воспрепятствием для других участников конкурса и необоснованным предпочтением конкретной фирме».

Д. Петько продолжал разводить руками: «Мы знали, что «Омис-строй» находится в реестре должников, дали время на исправление, недостатки были устранены за три дня». Почему такие возможности не были предоставлены другим участникам конкурса – новая загадка... Судя по всему, карта сразу легла на будущего победителя конкурса. Правда, финал оказался не в его пользу, да и пострадал сам руководитель управления, он же председатель конкурсной комиссии Д. Петько. Диссовет рекомендовал его уволить с должности.



«Мертвые» объекты, липовые техпаспорта

Второй кандидат на увольнение – руководитель отдела архитектуры и градостроительства Бурабайского района Раимбек Махалиев, увидев нацеленные на него телевизионные камеры (действиями сего чиновника заинтересовались многие представители СМИ), бод­ро взошел на трибуну диссовета и закатил такую оправдательную речь, что ему мог бы позавидовать профессиональный адвокат. Интонация знакомая: закон не нарушал, представление районной прокуратуры считаю необоснованным... В первом случае суд не «понял» заказчика, во втором – прокуратура поступила предвзято, а они – топ-менеджеры госслужбы – оказались крайними при неблагоприятном стечении обстоятельств.

Обратимся к фактам, они все расставят на свои места. Некий гражданин Ф. 13 января текущего года обратился в отдел архитектуры с просьбой взять на учет акт о приемке построенного объекта. Согласно действующему законодательству собственник самостоя­тельно выполняет эту функцию. Господин Махалиев ему в этом отказал, мотивируя тем, что строительство жилой и холодной пристройки произведено без разрешительных документов...

Что скажешь, молодец чиновник, проявил принципиальность и служебную ответственность, ему бы руку пожать, а его – на диссовет. Читаем итоги прокурорской проверки дальше. Уже 25 февраля (двух месяцев не прошло пос­ле первого обращения) архитектор делает отступную и принимает акт от гражданина Ф., хотя у того по-прежнему нет разрешительных документов. Собственник также не обратился в комиссию по легализации или в суд – закон требовал в подобных ситуациях именно таких шагов.

Хочешь того или не хочешь, а напрашивается вывод: у Раимбека Сапарбековича, судя по всему, появился дополнительный стимул регистрации актов построенных объектов при фактическом их отсутствии. Акт приемки есть, его подготовил собственник, а строе­ний нет. Тем не менее Р. Махалиев­ их берет на учет.

Еще пример – пожалуйста. Распоряжением акима Катаркольского сельского округа гражданину Н. предоставляется право временного возмездного землепользования для ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка 0,25 га. 25 февраля 2015 года отдел архитектуры регист­рирует акт о приемке в эксплуатацию жилого дома и холодной пристройки, якобы возведенных на этом участке. Однако проверкой установлено: никаких строений, даже палатки, на выделенной земле нет. Собственник обманул, архитектор подмахнул...

Теперь о предпочтении. Это слово часто используется в негативном смысле, когда речь идет о госуслугах. Сидит эдакий «барин» в служебном кресле, к нему на поклон приходят люди. Понравились глаза – документы подписываются, не понравились – в просьбе отказывается. Наш герой на барина вроде внешне не похож, сравнение образное, но барские повадки «хочу казню, хочу милую», как выявила прокуратура, просыпаются в нем часто...

Обратился к Махалиеву житель города Щучинска А. Балгабаев с заявлением о предоставлении земельного участка в районе санатория «Щучинский». Ему дано положительное заключение. Вслед за ним нанес визит в отдел архитектуры В. Ленге с аналогичной просьбой. В заявлении указан тот же адрес: санаторий «Щучинский», ул. Зеленая. Этому гражданину было указано на дверь. Дескать, отсутствуют градостроительные документы. В первом случае они тоже отсутствовали, однако вопрос решен положительнo...

Господин архитектор так увлекся избирательной практикой, что напрочь забыл о служебном долге и интересах государства, которые он представляет в уполномоченном органе. За очередным примером далеко ходить не будем. 10 апреля 2015 года Р. Махалиев выдает архитектурно-планировочное задание (АПЗ) гражданке К. на строительство гостевого дома по адресу: Бурабайский район, с. Молбаза. В соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» (статья 47, пункт 1) развитие и застройка территории населенного пункта осуществляются на основании утвержденных генеральных планов.

Между тем согласно генплану земельный участок гражданки К. расположен за пределами населенного пункта, а еще в «зеленой» зоне... Более того, установлено: выданный участок является естественным пастбищем площадью 0,30 га. Незаконно также выдано АПЗ гражданину С. на строительство индивидуального жилого дома. Как выяснилось, участок находится в зоне гостиницы «Алем», и строительство жилья там запрещено. Другим же лицам в точно такой же ситуации в выдаче АПЗ отказано в связи с противоречиями в градострои­тельных документах. При проверке обнаружены также липовые техпаспорта на несуществующие объекты. Специалист БТИ признался в подделке. По словам представителей районной прокуратуры, они намерены по данному факту возбудить уголовное дело.



Не в свои сани

А эта история о том, как одни чиновники увели других от наказания по коррупционным признакам. Случай можно было посчитать передовым опытом, произойди обратное. А тут вместо того, чтобы открыть глаза на проступки госслужащих, их постарались наоборот закрыть. Все-таки коллеги, а не специалисты с улицы...

Вначале о тех, кого спасали. Ранее прокуратура выявила нарушения в действиях руководителя отдела сельского хозяйства и ветеринарии аппарата акима Степногорска Д. Жахина и главного специалиста этого же отдела К. Абденова. С их подачи неоднократно и необоснованно просубсидированы хозяйства, которые якобы занимались развитием племенного животноводства. Ущерб государству составил 8,3 млн тенге. Налицо коррупционное правонарушение. И оценку действиям этих госслужащих должен был дать дисциплинарный совет Акмолинской области.

Они на заседание прибыли, однако краснеть за содеянное не пришлось. Помогла им уйти от коррупционного наказания дисцип­линарная комиссия при горакима­те, превысив свои полномочия. Возглавляет комиссию руководитель аппарата акима Степногорска Елена Тарасова, члены комиссии – руководитель отдела межведомственного взаимодействия и анализа оказания госуслуг Гульзада Нургалиева и руководитель государственно-правового отдела Жанар­ Збасова.

Все «спасатели» занимают ответственные государственные должности. В их общественные обязанности (член дисциплинарной комиссии) входит прежде всего борьба с коррупцией. Знали ли они об этом? Конечно. Как прекрасно знали, что «садятся не в свои сани», выполняя, как выяснилось, распоряжение акима города. Произошел, на наш взгляд, некий коллективный сговор. Но вовремя вмешалась прокуратура, внеся протест на действия местной власти...

А та продолжала гнуть свою линию. Взяла и заволокитила принятие мер по протесту надзорного органа, что, кстати, свидетельствовало о неплохом знании действую­щих правил наложения дисцип­линарных взысканий. Истекали сроки наказания, к чему и стремились «опекуны» провинившихся чиновников. Последние, как стало известно, отделались легким испугом, им влепили по выговору за служебные ошибки. Коррупционные правонарушения остались на совести тех, кто их спасал...

Члены дисциплинарной комиссии и ее председатель наказаны за нарушения уже кодекса чести. Так сказать, за неправомерное служебное рвение...



