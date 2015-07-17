Служебные полномочия оптом и в розницу

Суд и суть «Но есть же закон о госслужбе», – возмутятся читатели. «Наивные, есть должность», – мысленно парируют им упоенные властью чиновники, в отношении которых возбуждены дисциплинарные дела. – Дмитрий Юрьевич, признаете себя виновным? – обращаются члены диссовета к руководителю областного управления строительства. – Решение суда вступило в силу, и оно не в вашу пользу. Петько пожимает плечами, ссылается на юриста и упорно стоит на своем: «Конкурсная комиссия действовала по закону, суд нас неправильно понял...» Читатель, наверное, догадался: речь вновь пойдет о госзакупках, а точнее – о грубейших нарушениях их норм и правил... Дисциплинарное производство в отношении Д. Петько и других членов конкурсной комиссии возбудила областная прокуратура. Намечалось строительство специализированного центра обслуживания населения в Кокшетау стоимостью почти 900 млн тенге. Объект привлекательный, в принципе несложный, поэтому конкурс собрал аж 12 участников. Однако на первом этапе все заявки были отклонены, так как не соответствовали квалификационным требованиям... И тем не менее ровно через 10 дней победителем электронного конкурса признается ТОО «Омис-строй», которое находилось в числе первых претендентов и получило вместе с ними от ворот поворот. Конкретно все потенциальные участники состояли в реестре должников, имеющих неисполненные обязательства по требуемым документам. Что в подобной ситуации, согласно статье 6 закона о госзакупках, должен делать заказчик? Его прямая обязанность – эта норма также прописана в законе – обратиться с иском в суд о признании будущего поставщика недобросовестным участником. Руководство стройуправления не стало себя утруждать неблагодарными в отношении поставщиков действиями, объявив итоги повторного конкурса, где решающую роль официально сыграло ценовое предложение. Вместо заказчика в судебные органы обращается инспекция финансового контроля, требуя признать заключенный договор между ГУ «Управление строительства Акмолинской области» и ТОО «Омис-строй» недействительным. Исковое заявление удовлетворено в полном объеме. Постановлением апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Акмолинского облсуда решение первичной судебной инстанции оставлено без изменений. Если господин Петько утверждает, что комиссия под его председательством действовала строго по закону, то заказчик мог обратиться в следующую судебную инстанцию с апелляционной жалобой. Но ее, увы, не последовало. Почему? Дмитрий Юрьевич запутался и в этом ответе. Якобы не уложились в сроки... Пока заказчик и поставщики приходили к единому знаменателю, выделенные на объект бюджетные деньги были отозваны обратно. Скандальный конкурс потерял всякий смысл. Однако дисциплинарный совет проявил интерес к другому факту. Налицо просматривалось коррупционное правонарушение. Старший помощник прокурора области Жанар Мукушева квалифицировала его «явным воспрепятствием для других участников конкурса и необоснованным предпочтением конкретной фирме». Д. Петько продолжал разводить руками: «Мы знали, что «Омис-строй» находится в реестре должников, дали время на исправление, недостатки были устранены за три дня». Почему такие возможности не были предоставлены другим участникам конкурса – новая загадка... Судя по всему, карта сразу легла на будущего победителя конкурса. Правда, финал оказался не в его пользу, да и пострадал сам руководитель управления, он же председатель конкурсной комиссии Д. Петько. Диссовет рекомендовал его уволить с должности.
«Мертвые» объекты, липовые техпаспорта Второй кандидат на увольнение – руководитель отдела архитектуры и градостроительства Бурабайского района Раимбек Махалиев, увидев нацеленные на него телевизионные камеры (действиями сего чиновника заинтересовались многие представители СМИ), бодро взошел на трибуну диссовета и закатил такую оправдательную речь, что ему мог бы позавидовать профессиональный адвокат. Интонация знакомая: закон не нарушал, представление районной прокуратуры считаю необоснованным... В первом случае суд не «понял» заказчика, во втором – прокуратура поступила предвзято, а они – топ-менеджеры госслужбы – оказались крайними при неблагоприятном стечении обстоятельств. Обратимся к фактам, они все расставят на свои места. Некий гражданин Ф. 13 января текущего года обратился в отдел архитектуры с просьбой взять на учет акт о приемке построенного объекта. Согласно действующему законодательству собственник самостоятельно выполняет эту функцию. Господин Махалиев ему в этом отказал, мотивируя тем, что строительство жилой и холодной пристройки произведено без разрешительных документов... Что скажешь, молодец чиновник, проявил принципиальность и служебную ответственность, ему бы руку пожать, а его – на диссовет. Читаем итоги прокурорской проверки дальше. Уже 25 февраля (двух месяцев не прошло после первого обращения) архитектор делает отступную и принимает акт от гражданина Ф., хотя у того по-прежнему нет разрешительных документов. Собственник также не обратился в комиссию по легализации или в суд – закон требовал в подобных ситуациях именно таких шагов. Хочешь того или не хочешь, а напрашивается вывод: у Раимбека Сапарбековича, судя по всему, появился дополнительный стимул регистрации актов построенных объектов при фактическом их отсутствии. Акт приемки есть, его подготовил собственник, а строений нет. Тем не менее Р. Махалиев их берет на учет. Еще пример – пожалуйста. Распоряжением акима Катаркольского сельского округа гражданину Н. предоставляется право временного возмездного землепользования для ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка 0,25 га. 25 февраля 2015 года отдел архитектуры регистрирует акт о приемке в эксплуатацию жилого дома и холодной пристройки, якобы возведенных на этом участке. Однако проверкой установлено: никаких строений, даже палатки, на выделенной земле нет. Собственник обманул, архитектор подмахнул... Теперь о предпочтении. Это слово часто используется в негативном смысле, когда речь идет о госуслугах. Сидит эдакий «барин» в служебном кресле, к нему на поклон приходят люди. Понравились глаза – документы подписываются, не понравились – в просьбе отказывается. Наш герой на барина вроде внешне не похож, сравнение образное, но барские повадки «хочу казню, хочу милую», как выявила прокуратура, просыпаются в нем часто... Обратился к Махалиеву житель города Щучинска А. Балгабаев с заявлением о предоставлении земельного участка в районе санатория «Щучинский». Ему дано положительное заключение. Вслед за ним нанес визит в отдел архитектуры В. Ленге с аналогичной просьбой. В заявлении указан тот же адрес: санаторий «Щучинский», ул. Зеленая. Этому гражданину было указано на дверь. Дескать, отсутствуют градостроительные документы. В первом случае они тоже отсутствовали, однако вопрос решен положительнo... Господин архитектор так увлекся избирательной практикой, что напрочь забыл о служебном долге и интересах государства, которые он представляет в уполномоченном органе. За очередным примером далеко ходить не будем. 10 апреля 2015 года Р. Махалиев выдает архитектурно-планировочное задание (АПЗ) гражданке К. на строительство гостевого дома по адресу: Бурабайский район, с. Молбаза. В соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» (статья 47, пункт 1) развитие и застройка территории населенного пункта осуществляются на основании утвержденных генеральных планов. Между тем согласно генплану земельный участок гражданки К. расположен за пределами населенного пункта, а еще в «зеленой» зоне... Более того, установлено: выданный участок является естественным пастбищем площадью 0,30 га. Незаконно также выдано АПЗ гражданину С. на строительство индивидуального жилого дома. Как выяснилось, участок находится в зоне гостиницы «Алем», и строительство жилья там запрещено. Другим же лицам в точно такой же ситуации в выдаче АПЗ отказано в связи с противоречиями в градостроительных документах. При проверке обнаружены также липовые техпаспорта на несуществующие объекты. Специалист БТИ признался в подделке. По словам представителей районной прокуратуры, они намерены по данному факту возбудить уголовное дело.
Не в свои сани А эта история о том, как одни чиновники увели других от наказания по коррупционным признакам. Случай можно было посчитать передовым опытом, произойди обратное. А тут вместо того, чтобы открыть глаза на проступки госслужащих, их постарались наоборот закрыть. Все-таки коллеги, а не специалисты с улицы... Вначале о тех, кого спасали. Ранее прокуратура выявила нарушения в действиях руководителя отдела сельского хозяйства и ветеринарии аппарата акима Степногорска Д. Жахина и главного специалиста этого же отдела К. Абденова. С их подачи неоднократно и необоснованно просубсидированы хозяйства, которые якобы занимались развитием племенного животноводства. Ущерб государству составил 8,3 млн тенге. Налицо коррупционное правонарушение. И оценку действиям этих госслужащих должен был дать дисциплинарный совет Акмолинской области. Они на заседание прибыли, однако краснеть за содеянное не пришлось. Помогла им уйти от коррупционного наказания дисциплинарная комиссия при горакимате, превысив свои полномочия. Возглавляет комиссию руководитель аппарата акима Степногорска Елена Тарасова, члены комиссии – руководитель отдела межведомственного взаимодействия и анализа оказания госуслуг Гульзада Нургалиева и руководитель государственно-правового отдела Жанар Збасова. Все «спасатели» занимают ответственные государственные должности. В их общественные обязанности (член дисциплинарной комиссии) входит прежде всего борьба с коррупцией. Знали ли они об этом? Конечно. Как прекрасно знали, что «садятся не в свои сани», выполняя, как выяснилось, распоряжение акима города. Произошел, на наш взгляд, некий коллективный сговор. Но вовремя вмешалась прокуратура, внеся протест на действия местной власти... А та продолжала гнуть свою линию. Взяла и заволокитила принятие мер по протесту надзорного органа, что, кстати, свидетельствовало о неплохом знании действующих правил наложения дисциплинарных взысканий. Истекали сроки наказания, к чему и стремились «опекуны» провинившихся чиновников. Последние, как стало известно, отделались легким испугом, им влепили по выговору за служебные ошибки. Коррупционные правонарушения остались на совести тех, кто их спасал... Члены дисциплинарной комиссии и ее председатель наказаны за нарушения уже кодекса чести. Так сказать, за неправомерное служебное рвение...