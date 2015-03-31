Служение делу, служение стране Статьи 845 Марина ПАРХОМЕНКО

Фото © Игорь Бургандинов

В торжестве приняли участие Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, заместитель Премьер-Министра Бердыбек Сапарбаев, заместитель руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев и другие официальные лица.



Максут Нарикбаев большую часть своей жизни посвятил юрис­пруденции, в годы становления и укрепления независимости работал в должностях Генерального прокурора республики, председателя Верховного суда.



– Вы внесли весомый вклад в реформирование и развитие судебной системы, – отметила Гульшара Абдыкаликова. – Высоки ваши заслуги и на педагогическом поприще. Возглавляя один из престижных вузов страны – КазГЮУ, вы не просто готовите юристов, но и подаете пример того, как нужно воспитывать нас­тоящих патриотов страны. Вы обладаете энергией 25-летнего человека, зрелостью 50-летнего и мудростью 75-летнего. Здоровья вам и творческих успехов!



Патриарха юриспруденции тепло поздравил с юбилеем Баглан Майлыбаев, на торжестве были зачитаны приветственные адреса от имени председателя Сената Парламента РК Касым-Жомарта Токаева, председателя Верховного суда РК Кайрата Мами, Генерального прокурора Асхата Даулбаева, председателя Цент­ральной избирательной комиссии Куандыка Турганкулова, уполномоченного по правам человека Аскара Шакирова. Поздравили юбиляра министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, представители Ассамблеи народа Казахстана и партии "Нур Отан", а также коллеги и друзья.



Говорили о Максуте Султановиче как об авторитетном правоведе, талантливом руководителе и наставнике, ведь в органах прокуратуры, внутренних дел, в судах трудятся сотни и даже тысячи его учеников. И в подтверждение этого приказом Генерального прокурора РК за многолетнюю плодотворную и безупречную службу, заслуги в укреплении законности и правопорядка почетного работника прокуратуры, государственного советника юстиции 2-го класса Максута Нарикбаева наградили медалями "Мiнсiз қызметi үшiн" 1, 2 и 3 степеней.



Коллеги и друзья подчеркивали человеческие качества юбиляра: активную жизненную позицию, целеустремленность, неутомимость, преданность делу и людям. В ответном слове юбиляр сказал не менее искренние слова.



– Всего того, чего добился в своей жизни, я добился благодаря вам – тем людям, которые были со мной рядом все эти годы, поддерживали, работали со мной плечо к плечу, – признался Максут Нарикбаев. – Ваши теплые слова, ваше внимание – лучшая награда для меня!