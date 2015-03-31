Служение делу, служение стране

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В торжестве приняли участие Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, заместитель Премьер-Министра Бердыбек Сапарбаев, заместитель руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев и другие официальные лица.
Максут Нарикбаев большую часть своей жизни посвятил юриспруденции, в годы становления и укрепления независимости работал в должностях Генерального прокурора республики, председателя Верховного суда.
– Вы внесли весомый вклад в реформирование и развитие судебной системы, – отметила Гульшара Абдыкаликова. – Высоки ваши заслуги и на педагогическом поприще. Возглавляя один из престижных вузов страны – КазГЮУ, вы не просто готовите юристов, но и подаете пример того, как нужно воспитывать настоящих патриотов страны. Вы обладаете энергией 25-летнего человека, зрелостью 50-летнего и мудростью 75-летнего. Здоровья вам и творческих успехов!
Патриарха юриспруденции тепло поздравил с юбилеем Баглан Майлыбаев, на торжестве были зачитаны приветственные адреса от имени председателя Сената Парламента РК Касым-Жомарта Токаева, председателя Верховного суда РК Кайрата Мами, Генерального прокурора Асхата Даулбаева, председателя Центральной избирательной комиссии Куандыка Турганкулова, уполномоченного по правам человека Аскара Шакирова. Поздравили юбиляра министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, представители Ассамблеи народа Казахстана и партии "Нур Отан", а также коллеги и друзья.
Говорили о Максуте Султановиче как об авторитетном правоведе, талантливом руководителе и наставнике, ведь в органах прокуратуры, внутренних дел, в судах трудятся сотни и даже тысячи его учеников. И в подтверждение этого приказом Генерального прокурора РК за многолетнюю плодотворную и безупречную службу, заслуги в укреплении законности и правопорядка почетного работника прокуратуры, государственного советника юстиции 2-го класса Максута Нарикбаева наградили медалями "Мiнсiз қызметi үшiн" 1, 2 и 3 степеней.
Коллеги и друзья подчеркивали человеческие качества юбиляра: активную жизненную позицию, целеустремленность, неутомимость, преданность делу и людям. В ответном слове юбиляр сказал не менее искренние слова.
– Всего того, чего добился в своей жизни, я добился благодаря вам – тем людям, которые были со мной рядом все эти годы, поддерживали, работали со мной плечо к плечу, – признался Максут Нарикбаев. – Ваши теплые слова, ваше внимание – лучшая награда для меня!