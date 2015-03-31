Служение делу, служение стране

Статьи
845
Марина ПАРХОМЕНКО
Фото © Игорь Бургандинов
В торжестве приняли участие Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, заместитель Премьер-Министра Бердыбек Сапарбаев, заместитель руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев и другие официальные лица.

Максут Нарикбаев большую часть своей жизни посвятил юрис­пруденции, в годы становления и укрепления независимости работал в должностях Генерального прокурора республики, председателя Верховного суда.

– Вы внесли весомый вклад в реформирование и развитие судебной системы, – отметила Гульшара Абдыкаликова. – Высоки ваши заслуги и на педагогическом поприще. Возглавляя один из престижных вузов страны – КазГЮУ, вы не просто готовите юристов, но и подаете пример того, как нужно воспитывать нас­тоящих патриотов страны. Вы обладаете энергией 25-летнего человека, зрелостью 50-летнего и мудростью 75-летнего. Здоровья вам и творческих успехов!

Патриарха юриспруденции тепло поздравил с юбилеем Баглан Майлыбаев, на торжестве были зачитаны приветственные адреса от имени председателя Сената Парламента РК Касым-Жомарта Токаева, председателя Верховного суда РК Кайрата Мами, Генерального прокурора Асхата Даулбаева, председателя Цент­ральной избирательной комиссии Куандыка Турганкулова, уполномоченного по правам человека Аскара Шакирова. Поздравили юбиляра министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, представители Ассамблеи народа Казахстана и партии "Нур Отан", а также коллеги и друзья.

Говорили о Максуте Султановиче как об авторитетном правоведе, талантливом руководителе и наставнике, ведь в органах прокуратуры, внутренних дел, в судах трудятся сотни и даже тысячи его учеников. И в подтверждение этого приказом Генерального прокурора РК за многолетнюю плодотворную и безупречную службу, заслуги в укреплении законности и правопорядка почетного работника прокуратуры, государственного советника юстиции 2-го класса Максута Нарикбаева наградили медалями "Мiнсiз қызметi үшiн" 1, 2 и 3 степеней.

Коллеги и друзья подчеркивали человеческие качества юбиляра: активную жизненную позицию, целеустремленность, неутомимость, преданность делу и людям. В ответном слове юбиляр сказал не менее искренние слова.

– Всего того, чего добился в своей жизни, я добился благодаря вам – тем людям, которые были со мной рядом все эти годы, поддерживали, работали со мной плечо к плечу, – признался Максут Нарикбаев. – Ваши теплые слова, ваше внимание – лучшая награда для меня!

Популярное

Все
Младенца оставили замерзать у подъезда дома в Караганде
Подземные толчки вновь ощутили алматинцы
Михаил Шайдоров первенствовал в Тильбурге
Токаев поздравил эмира и народ Кувейта с Национальным днем
Два человека погибли при опрокидывании авто в Жетысу
Нариман Курбанов обскакал на «коне» соперников на Кубке мира
Главный приз Берлинале - у документального фильма «Дагомея»
Пропавшего месяц назад гражданина Узбекистана нашли в Акмолинской области
Произведения казахстанского композитора прозвучали в Вашингтоне
Разыскиваемого за мошенничество гражданина Таджикистана задержали в ВКО
Полугодовалого малыша и его трехлетнего брата вызволили из запертой квартиры в Таразе
Трамп побеждает на праймериз в Южной Каролине
Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года
Уроженка Ирана победила на конкурсе «Мисс Германия»
За ночь из столицы вывезли более 30 тыс. кубометров снега
ИИ научился предсказывать болезнь Альцгеймера за 7 лет до первых симптомов
В столице какой из стран СНГ самый дешёвый хлеб?
Академия наук: миссия выполнима
Какого цвета «честный» мед?
Фильм о легендарном полководце Жалантос Бахадуре сняли в Узбекистане
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
О точечной застройке и лазейках в законе
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
По вопросам электоральной системы
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
Президент Израиля назвал условие создания палестинского государства
Не надо бояться психолога
Давайте по-доброму
Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом»
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Сын экс-акима Караганды подозревается в избиении престарелой матери
«Снимите пеньюар и оденьте кофту потеплее»: аким Караганды призвал жителей не включать обогреватели
Китай стал главным торговым партнером Казахстана
Кто говорит? Вор!
Трассы закрыты из-за непогоды в 10 областях
Женщина погибла при пожаре в Астане
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Детский сад горел в Семее
Время разъяснений о времени

Читайте также

Уникальный проект “Ұлы дала жорығы” продолжает свой путь на…
Услышать голос регионов
Маулен Ашимбаев: Поддержка бизнеса должна быть эффективной…
Меняем пленку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]