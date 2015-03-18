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Служение долгосрочным интересам нации и государства

Совершенствование государственной службы является актуальной задачей любого правительства. Это связано с тем, что качественное функционирование государственного аппарата является ключевым фактором для нахождения своевременного ответа на стремительно меняющиеся вызовы времени. Именно поэтому Главой государства на днях была поставлена задача перейти к реализации следующего этапа реформ. Казахстан за годы независимости проделал огромный путь социально-экономических, политических и административных реформ. Их составной неотъемлемой частью является совершенствование государственной службы, в развитии которой Казахстан на сегодня является признанным лидером. При этом развитие государственной службы является ярким примером последовательного и поступательного реформирования, основанного на стратегическом видении Президента.

Последовательность и поступательность проявляются в том, что, начиная с создания рабочей группы по изучению лучшей международной практики в середине 90-х, в Казахстане было обеспечено непрерывное повышение качества законодательства госслужбы. Сформировав первую среди стран СНГ модель госслужбы, основанную на разделении на политических и административных госслужащих, Казахстан не остановился на достигнутом. Анализируя проблемы и достижения, Президент в 2011-м утвердил концепцию новой модели, которая была успешно реализована в течение последующих трех лет. При этом мы изучали лучшую международную практику, но не копировали никого. В результате была сформирована уникальная казахстанская модель госслужбы. Важно, что каждый следующий этап реформ основывался на закреплении достижений и развитии предыдущего. Лейтмотивом всех этапов была минимизация патроната, а также внедрение и закрепление принципов меритократии.

И вот сейчас Глава государства обозначил не только новый этап развития казахстанской модели госслужбы, но и новые горизонты распространения принципов меритократии, включая суды, правоохранительные органы, национальные компании и бюджетную сферу.

Эксперты отмечают в этом вопросе ключевую роль политической воли Главы государства. Это не пустые слова. Особенностью реформы государственной службы во всех странах является то, что меры, направленные на уменьшение патронатных отношений и защиту профессионализма, встречают активное сопротивление изнутри госаппарата, со стороны высокопоставленных чиновников, не желающих расставаться с привычным персонально комфортным окружением и системой, при которой они могли бы назначать всех по своему усмотрению. В результате, например, в середине 90-х в Казахстане при смене министра или акима в течение 3-4 месяцев иногда сменялось до 60% аппаратов возглавляемых ими органов. Конечно, в таких условиях ни о каком росте профессионализма и стабильности госаппарата не может идти и речи. Отобранные по патронату рядовые служащие личные интересы своих покровителей ставят выше интересов государства и общества.

Поэтому в 1999 году сопротивление внедрению принципов меритократии со стороны некоторых влиятельных представителей госаппарата продолжалось вплоть до прохождения закона через Парламент. Даже были попытки подготовки наложения вето на закон. И тогда Глава государства, взяв на себя ответственность, первым на постсоветском пространстве внедрил на уровне закона принципы меритократии, обязательный конкурсный отбор, разделение политических и административных госслужащих, защиту профессионалов.

Беспрецедентную политическую волю Президент проявил при внедрении корпуса "А", когда произошло сокращение количества политических госслужащих в 8 раз! В результате казахстанская модель отмечена в ноябре 2014 года в Париже в докладе Антикоррупционной сети ОЭСР как успешный пример продвижения меритократии и профессионализма на госслужбе, имеющий ярко выраженное антикоррупционное направление.

29 октября 2014 года заместитель генерального секретаря ООН Хелен Кларк в своем письме на имя Главы государства отметила, что "создание хаба в Астане и его успех стали возможны потому, что такие страны, как Казахстан, готовы делиться своим опытом в проведении реформ. Я знаю, что у Казахстана есть достойные примеры, как введение меритократии в профессиональную государственную службу".

Таким образом, Астана наряду с Сингапуром стала под эгидой ПРООН глобальным центром знаний в области государственной службы.
Несколько дней назад я вернулся из США, где участвовал в работе форума Американского общества государственного управления. Мы презентовали наше собственное видение на сессии, посвященной проблеме патроната в XXI веке. Само название этой сессии уже говорит о том, что усиление принципов меритократии, минимизация патроната являются актуальными проблемами и для развитых стран.

Новая инициатива Президента по формированию современного госаппарата дает мощный импульс развитию государственной службы, и мы все воодушевлены новыми приоритетами, которые обозначены Главой государства. Их качественная реализация позволит создать современный автономный корпус государственных служащих, объединенный общими ценностями – патриотизмом, профессионализмом, честным и эффективным служением, укомплектованный на основе принципов меритократии наиболее достойными гражданами, продвижение которых внутри госслужбы осуществляется в соответствии с принципами карьерной модели. Такой госаппарат будет руководствоваться долгосрочными интересами нации и государства.

Несомненно, работа по реализации всех инициатив Главы государства накладывает огромную ответственность на всех, кто вовлечен в этот процесс.

Алихан БАЙМЕНОВ, председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы в Астане

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