Служение юридической науке

Потенциал Основного закона государства и конституционно-правовой реформы обсудили на Международной научно-практической конференции «Строительство Нового Казахстана: политико-правовые, экономические и социально-культурные основы».

Среди обсуждаемых воп­росов участники мероприятия уделили особое внимание проблемам раскрытия основных направлений Концепции правовой политики Казахстана на период до 2030 года и дальнейшего совершенствования современных конституционно-правовых процессов в РК и зарубежных странах. В рамках конференции состоя­лось чествование ректора Евразийской юридической академии им. Д. А. Кунаева доктора юридических наук, профессора, заслуженного дея­теля РК Омрали Жалаири. Поздравительный адрес в связи с 80-летним юбилеем ученого отправил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, зачитал его присутствующим советник Главы государства Малик Отарбаев.

«В качестве члена Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан Вы внесли большой вклад в развитие нашей страны как правового государства. Со дня основания Вы руководите Евразийской юридической академией имени Динмухамеда Конаева, и сегодня ваши ученики плодотворно трудятся на благо развития нашей страны. Ваши заслуги и гражданская позиция на пути становления нашей независимости навсегда останутся примером для подрастающего поколения», – говорится в поздравлении.

Стоит отметить, что научные интересы профессора большей частью посвящены изучению проб­лем конс­титуционного, административного и муниципального права. Он является автором более 150 научных трудов, учебников и учебных пособий, изданных на казахском и русском языках. Во многих трудах и выступ­лениях Омрали Жалаири неизменно подчеркивает необходимость построения сильного суверенного Казахстана, усиления механизмов защиты основ конституционного строя Республики, укреп­ления гарантии неизменности ее независимости.

Как отметил профессор – заведующий кафедрой конс­титуционного, международного права и таможенного дела Евразийской юридической академии им. Д. А. Кунаева Кабдулсамих Айтхожин, многие предложения профессора Омрали Жалаири, сохраняю­щие актуальность и долго­срочный характер для полноценного функцио­нирования конституционного механизма власти, формирования действенного института отечественного парламентаризма, еще требуют поэтапного воп­лощения в жизнь.