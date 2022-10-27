Свежий выпуск

Служение юридической науке

Айгуль Турысбекова, Алматы

Потенциал Основного закона государства и конституционно-правовой реформы обсудили на Международной научно-практической конференции «Строительство Нового Казахстана: политико-правовые, экономические и социально-культурные основы».

Среди обсуждаемых воп­росов участники мероприятия уделили особое внимание проблемам раскрытия основных направлений Концепции правовой политики Казахстана на период до 2030 года и дальнейшего совершенствования современных конституционно-правовых процессов в РК и зарубежных странах. В рамках конференции состоя­лось чествование ректора Евразийской юридической академии им. Д. А. Кунаева доктора юридических наук, профессора, заслуженного дея­теля РК Омрали Жалаири. Поздравительный адрес в связи с 80-летним юбилеем ученого отправил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, зачитал его присутствующим советник Главы государства Малик Отарбаев.

«В качестве члена Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан Вы внесли большой вклад в развитие нашей страны как правового государства. Со дня основания Вы руководите Евразийской юридической академией имени Динмухамеда Конаева, и сегодня ваши ученики плодотворно трудятся на благо развития нашей страны. Ваши заслуги и гражданская позиция на пути становления нашей независимости навсегда останутся примером для подрастающего поколения», – говорится в поздравлении.

Стоит отметить, что научные интересы профессора большей частью посвящены изучению проб­лем конс­титуционного, административного и муниципального права. Он является автором более 150 научных трудов, учебников и учебных пособий, изданных на казахском и русском языках. Во многих трудах и выступ­лениях Омрали Жалаири неизменно подчеркивает необходимость построения сильного суверенного Казахстана, усиления механизмов защиты основ конституционного строя Республики, укреп­ления гарантии неизменности ее независимости.

Как отметил профессор – заведующий кафедрой конс­титуционного, международного права и таможенного дела Евразийской юридической академии им. Д. А. Кунаева Кабдулсамих Айтхожин, многие предложения профессора Омрали Жалаири, сохраняю­щие актуальность и долго­срочный характер для полноценного функцио­нирования конституционного механизма власти, формирования действенного института отечественного парламентаризма, еще требуют поэтапного воп­лощения в жизнь.

Популярное

Все
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов
Все дело – в контенте
Долг ответственностью краcен
Звонкое наследие Амре
Награда за спасение детей
Для сильных духом
Настроить сердце на здоровый ритм
Нешуточные страсти на арене
Пиши и сокращай
По широкому кругу вопросов
«Сарыарка» идет без поражений
Добро побеждает
Агиткампания в недрах страны
Обсудили ряд проблем
Остаться в живых
Ибрагимович – актер, а «Бавария» – экономист
С книгой для жизни
Голос Турана
Масштабная работа
Позвоните кандидату
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Свежий выпуск
Инфляцию – под контроль
Свежий выпуск
По широкому кругу вопросов
Свежий выпуск
Беседы с аграриями юга
Свежий выпуск
Позвоните кандидату

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]