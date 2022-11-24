Служил своему народу Статьи 24 ноября 2022 г. 0:11 Юлия Миленькая В Алматы после капитального ремонта состоялось долгожданное открытие дома-музея Учителя нации, общественного деятеля, ученого-реформатора Ахмета Байтурсынулы. К официальной дате открытия музея его работники готовились долго и скрупулезно. Теперь, помимо уникальных, повествующих о жизни ученого экспонатов, а их собрано около пятисот, для посетителей подготовлены экспозиционные залы с использованием современных технологий. В доме, ставшем впоследствии музеем, вместе со своей семьей выдающийся ученый проживал в 1933–1937 годах. Само же здание было построено в начале ХХ века и сегодня внесено в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. Дом-музей состоит из трех экспозиционных залов и одного лекционного. Помимо оригинальных экспонатов, здесь можно найти научные статьи, монографии, сборники республиканских научно-практических конференций, посвященных творчеству Ахмета Байтурсынулы. Внимание посетителей привлекает портрет ученого-просветителя, написанный Бахытханом Мырзахметовым в 2006 году. Большое художественное полотно ярко передает величие общественного деятеля и создает особую атмосферу зала. Рядом с портретом размещено панно из букв казахского алфавита, автором которого является Ахмет Байтурсынулы. Помимо редких трудов, семейных фотографий, документов, наград, музей бережно хранит личные вещи Учителя нации – это пишущая машинка с казахским шрифтом, самовар, чемодан. – В залах музея можно увидеть портреты соратников Байтурсынулы, репрессированных и реабилитированных его друзей, – рассказывает директор дома-музея – доцент КазНУ им. аль-Фараби Райхан Имаханбет. – Мы храним его материалы о казахской культуре, которые в свое время были запрещены и не вышли в свет. В 1920 году Байтурсынулы писал письма Ленину. В одном из них он отмечал: «Мне неважно, кто находится у власти – красные или белые – я хочу поднимать национальную казахскую культуру». Примечательно, что в музее хранятся земля с родины выдающегося просветителя, полынь и адыраспан. Ученый-лингвист, литературовед, тюрколог, он, радея за образование казахов, писал книги для читателей всех возрастов, по его мнению, все должны были иметь равный доступ к изучению родного языка. Этот человек обладал выдающимися знаниями, любил свой народ и горячо желал ему развития, процветания. Как известно, 2 февраля 1913 года вышел первый номер газеты «Қазақ». Тогда же и была опубликована статья Ахмета Байтурсынулы, в которой говорилось о необходимости своевременного распространения международных, всероссийских, а также внутренних новостей для казахской степи. Автор написал: «Согласно переписи 1907 года, в России издаются две тысячи сто семьдесят три наименования газет и журналов. Из них тысяча триста девяносто шесть выходят на русском языке, восемьсот шестьдесят семь издаются на других языках. Среди восьмисот шестидесяти семи изданий тридцать газет выходят на близком нам татарском языке. У нас не было ни одной...» Ключевая идея статьи выкристаллизовалась в важнейшей цитате: «Газета – глаза народа, его уши и язык». Она стала девизом казахской прессы. В музее хранится и свидетельство о смерти Ахмета Байтурсынулы, выданное его дочери Шолпан… Стоит отметить, что открытие музея после его реновации было сопряжено и с презентацией нового памятника казахскому просветителю. Его авторами стали Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов. Скульптурная композиция, выполненная из бронзы, установлена на гранитном постаменте. Пятиметровый монумент расположен в сквере неподалеку от самого музея. Глава государства во время своей рабочей поездки в Алматы посетил церемонию открытия монумента, ознакомился с экспозицией залов «Ұлттық рухтың ұлы тіні», «Қазақ санасының шамшырағы» и рабочим кабинетом ученого. – Ахмет Байтурсынулы внес неоценимый вклад в развитие общества. Он был основоположником развития многих сфер, – говорил Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытии памятника, обращаясь к общественности, представителям творческой интеллигенции, потомкам выдающегося деятеля. – Он создал казахский алфавит, написал первый казахский букварь. Он написал первый учебник, который лег в основу казахского языкознания. Будучи издателем газеты «Қазақ», положил начало развитию отечественной прессы. Его духовное наследие продолжает приносить пользу казахскому народу. Поэтому мы почитаем его как Учителя нации. Ахмет Байтурсынулы во всем мире известен прежде всего как выдающийся ученый и просветитель. Даже в самые сложные периоды нашей истории все его помыслы были обращены к своему народу. Он упорно трудился на благо единства и целостности нашей Родины, отдавая все силы служению казахскому народу. Глубочайший патриотизм Учителя нации, его достойная жизнь служат ярким примером для подрастающего поколения. …Дом-музей Ахмета Байтурсынулы был открыт в 1993 году. Спустя 28 лет постановлением акима Алматы от 13 октября 2021 года это важнейшее для истории, культуры и образования нашей страны здание из частной было передано в коммунальную собственность города. Пред. След. Пред. След.