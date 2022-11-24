Служил своему народу

К официальной дате открытия музея его работники готовились долго и скрупулезно. Теперь, помимо уникальных, повествующих о жизни ученого экспонатов, а их собрано около пятисот, для посетителей подготовлены экспозиционные залы с использованием современных технологий.

В доме, ставшем впоследствии музеем, вместе со своей семьей выдающийся ученый проживал в 1933–1937 годах. Само же здание было построено в начале ХХ века и сегодня внесено в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения.

Дом-музей состоит из трех экс­позиционных залов и одного лекционного. Помимо оригинальных экспонатов, здесь можно найти научные статьи, монографии, сборники республиканских научно-практических конференций, посвященных творчеству Ахмета Байтурсынулы. Внимание посетителей привлекает портрет ученого-просветителя, написанный Бахытханом Мырзахметовым в 2006 году. Большое художественное полотно ярко передает величие общественного деятеля и создает особую атмосферу зала. Рядом с портретом размещено панно из букв казахского алфавита, автором которого является Ахмет Байтурсынулы.

Помимо редких трудов, семейных фотографий, документов, наград, музей бережно хранит личные вещи Учителя нации – это пишущая машинка с казахским шрифтом, самовар, чемодан.

– В залах музея можно увидеть портреты соратников Байтур­сынулы, репрессированных и реабилитированных его друзей, – рассказывает директор дома-музея – доцент КазНУ им. аль-Фараби Райхан Имаханбет. – Мы храним его материалы о казахской культуре, которые в свое время были запрещены и не вышли в свет. В 1920 году Байтурсынулы писал письма Ленину. В одном из них он отмечал: «Мне неважно, кто находится у власти – красные или белые – я хочу поднимать национальную казахскую культуру». Примечательно, что в музее хранятся земля с родины выдаю­щегося просветителя, полынь и адыраспан.

Ученый-лингвист, литературовед, тюрколог, он, радея за образование казахов, писал книги для читателей всех возрастов, по его мнению, все должны были иметь равный доступ к изучению родного языка. Этот человек обладал выдающимися знаниями, любил свой народ и горячо желал ему развития, процветания.

Как известно, 2 февраля 1913 года вышел первый номер газеты «Қазақ». Тогда же и была опубликована статья Ахмета Байтурсынулы, в которой говорилось о необходимости своевременного распространения международных, всероссийских, а также внут­ренних новостей для казахской степи. Автор написал: «Согласно переписи 1907 года, в России издаются две тысячи сто семьдесят три наименования газет и журналов. Из них тысяча триста девяносто шесть выходят на русском языке, восемьсот шестьдесят семь издаются на других языках. Среди восьмисот шестидесяти семи изданий тридцать газет выходят на близком нам татарском языке. У нас не было ни одной...» Ключевая идея статьи выкристаллизовалась в важнейшей цитате: «Газета – глаза народа, его уши и язык». Она стала девизом казахской прессы.

В музее хранится и свидетельство о смерти Ахмета Байтурсынулы, выданное его дочери Шолпан…

Стоит отметить, что открытие музея после его реновации было сопряжено и с презентацией нового памятника казахскому просветителю. Его авторами стали Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов. Скульптурная композиция, выполненная из бронзы, установлена на гранитном пос­таменте. Пятиметровый монумент расположен в сквере неподалеку от самого музея.

Глава государства во время своей рабочей поездки в Алматы посетил церемонию открытия мо­нумента, ознакомился с экспозицией залов «Ұлттық рухтың ұлы тіні», «Қазақ санасының шамшырағы» и рабочим кабинетом ученого.

– Ахмет Байтурсынулы внес неоценимый вклад в развитие общества. Он был основоположником развития многих сфер, – говорил Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытии памятника, обращаясь к общественнос­ти, представителям творческой интеллигенции, потомкам выдаю­щегося деятеля. – Он создал казахский алфавит, написал первый казахский букварь. Он написал первый учебник, который лег в основу казахского языкознания. Будучи издателем газеты «Қазақ», положил начало развитию отечест­венной прессы. Его духовное наследие продолжает приносить пользу казахскому народу. Поэтому мы почитаем его как Учителя нации. Ахмет Байтурсынулы во всем мире известен прежде всего как выдающийся ученый и просветитель. Даже в самые сложные периоды нашей истории все его помыслы были обращены к своему народу. Он упорно трудился на благо единства и целостности нашей Родины, отдавая все силы служению казахскому народу. Глубочайший патриотизм Учителя нации, его достойная жизнь служат ярким примером для подрастающего поколения.

…Дом-музей Ахмета Байтурсынулы был открыт в 1993 году. Спустя 28 лет постановлением акима Алматы от 13 октября 2021 года это важнейшее для истории, культуры и образования нашей страны здание из частной было передано в коммунальную собственность города.