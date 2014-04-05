Служила народу с полной отдачей

Скажу от себя лично, что я, как и мои коллеги, в числе которых Нурлан Сулейменов, Кайсар Омаров, Александр Савченко, Михаил Бортник и многие другие, благодарны судьбе, что нам довелось тесно общаться и работать с этим удивительным и замечательным человеком.

В период становления молодого государства Нурлыгаим Чалдановна внесла неоценимый вклад в развитие и процветание нашей страны и судебной системы – 24 года своей жизни она посвятила судейской работе, трудилась народным судьей города Шевченко, заместителем председателя Гурьевского областного суда, 8 лет была судьей Верховного суда нашей страны.

Она была квалифицированным судь­ей, хорошо знающим законы страны и обладающим чутким сердцем. Пользовалась большим уважением среди судейского сообщества. И не случайно в 2001 году Нурлыгаим Чалдановна была удостоена высокого звания «Почетный судья страны».

В 2003 году Указом Президента страны она была назначена депутатом Сената Парламента РК, а в 2007 году и вплоть до 2011 года работала председателем постоянного комитета Сената по экономической и региональной политике. Восемь лет работы в Сенате Парламента были для Нурлыгаим Чалдановны годами профессионального роста – как гражданина, политика и государственного деятеля.

Ее деятельность как депутата отличалась высокой самоотдачей, приверженностью принципам открытости и справедливого государственного управления. С особой скрупулезностью подходила к принятию необходимых для народа важнейших законов. Так, она внесла большой личный вклад в принятие новой редакции Трудового кодекса и других важных законов, способствующих интенсивному развитию страны, росту национального благосостояния населения и укреплению авторитета Казахстана.

Нурлыгаим Чалдановна – пример человека, полностью отдающегося работе, работающего самозабвенно, профессионально и ответственно. Лично мне всегда импонировали такие ее личностные качества, как требовательность к выполнению порученных дел, неподдельная простота и скромность, причем везде и во всем. А еще меня восхищали ее удивительная работоспособность и принципиальность.

Нурлыгаим Чалдановна умела располагать к себе собеседников, убеждать оппонентов, уважая при этом взгляды каждого из них. Ее линия поведения, скромность, стремление ничем не подчеркивать свое высокое положение, как мне кажется, всегда представляли одну из самых сильных сторон ее личности. Она была прежде всего защитником интересов народа, простых людей. И это было главным в ее повседневной работе.

Ее пример служения Отечеству, как и вся жизнь, уверен, послужит образцом не одному поколению казахстанцев.

Слишком рано ушла она из жизни. Остались верный супруг, дети, внуки, родные, друзья, соратники.

Нурлыгаим Чалдановна навсегда сохранится в нашей памяти как светлый, полный энергии, жажды жизни человек, талантливый юрист, законодатель, настоящий друг и коллега.

Талгатбек АБАЙДИЛЬДИН, председатель Комитета по экономическому развитию и предпринимательству Сената Парламента РК