Служили два товарища Далелхан ШАХАНОВ

Петр Журин – из Москвы, Мырзабай Ахметкалиев – из Маката Атырау­ской области. Но это не помешало двум бойцам пронести дружбу через военное лихолетье и продолжать дружить после войны.

Вот что рассказывает Мырзабай Ахметкалиев в своем письме в редакцию о боевом друге. Во время форсирования реки Шпрее в Берлине москвича швырнуло взрывной волной в воду. Товарищи затащили его на плот и все вместе достигли противоположного берега. Несмотря на контузию, Петр Журин выкатил свое 100-миллиметровое орудие на прямую наводку и поддерживал огнем пехоту. За этот бой он был награжден орденом Красной Звезды.

После войны друзья продолжали служить вместе. В Москве у Петра Журина была однокомнатная квартира. Единственную кровать хозяин дома предоставлял Мырзабаю, а сам с женой довольствовался диваном.

– Впервые у него в доме я пил кофе, до этого я не слышал о таком напитке, – вспоминает казахстанец. – Рядом с домом был кинотеатр, вместе мы ходили в кино.

Потом их пути разошлись, однако штаб воздушно-десантных войск­ находился в Москве, и Мырзабай Ахметкалиев во время наездов в столицу, нередко со своей супругой, навещал друга. Бывало, что и супруга с детьми, приезжая в Моск­ву, останавливались в доме Журиных. Это было счастливое время, признается ветеран Великой Отечественной войны и воздушно-десантных войск.

Фронтовик награжден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и «За отвагу». Последняя особенно памятна наводчику орудия, он получил ее после боя в феврале 1945 года, в котором прямой наводкой разбил наблюдательный пункт противника, уничтожив при этом до 15 вражеских солдат. В другом бою он показал образец меткой стрельбы, за что был представлен к ордену Красной Звезды. Противник, говорится в наградном листе, пус­тил танки и открыл пулеметный огонь. Казахстанец прямой наводкой открыл ураганный огонь, подбил танк, подавил две огневые точки, уничтожил и рассеял четыре группы немецких солдат. Вторым орденом Красной Звезды наш земляк был отмечен за бои на подступах к реке Свирь, где он уничтожил пятерых и взял в плен четверых финских солдат. Кроме того, говорится в наградном листе, на подступах к Восточной Пруссии Мырзабай Ахметкалиев уничтожил три пулеметные точки и свыше 20 германских солдат.

Однако до героя дошел только один орден, а второй где-то затерялся...