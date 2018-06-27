Служить народу и государству

Об этом в ходе торжественного собрания, посвященного 20-летию органов государственной службы, сказал руководитель департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской облас­ти – председатель Совета по этике Токтамыс Жумагулов.

– За 20 лет работы органов государственной службы, которые реформировались в этот период трижды, была разработана новая модель госслужбы, на пути к формированию системы госуправления был принят Закон «О государственной службе», введены меры антикоррупционного характера. А в 1998 году создано Агентство по делам государственной службы, подчиненное и подотчетное напрямую Президенту страны. В 2005 году введен и утвержден Кодекс чести государственных служащих. Изменена система отбора кадров, основанная на принципах меритократии. Принцип, при котором на руководящие должнос­ти отбираются самые достойные государственные служащие, – подчеркнул Токтамыс Жумагулов.

В качестве примера был приведен тот факт, что в Атырауской области 180 государственных служащих добились карьерного роста благодаря внедряемым принципам меритократии. В рамках Плана нации «100 шагов» в конце 2015 года был принят новый Закон РК «О государственной службе», и в том же году дисциплинарные советы были преобразованы в советы по этике.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев, обращаясь к госслужащим региона, в свою очередь отметил, что без них невозможна реализация всех государственных реформ и программ в стране. Они стоят в первых рядах в осуществлении всех преобразований. И добросовестное отношение к своей работе – это главное из предъявляемых к ним требований. Также аким подчеркнул роль присутствовавших на торжественной встрече ветеранов госслужбы, которые передают свой богатый трудовой опыт нынешнему поколению.

– Вы в свое время приложили немалые усилия для становления нашей государственности. После развала Союза, когда были разорваны все экономические связи, когда месяцами не выплачивались заработная плата и пенсии, вы словом и делом, моральной поддержкой людей внесли неоценимый вклад для стабильной жизни в стране, – напомнил Нурлан Ногаев.

Он подчеркнул, что современное поколение знает об этом и ценит их вклад. Тем более что сегодня многие ветераны продолжают работать в различных общественных и консультативных органах.

В своей речи аким уточнил, что если на сегодня в Казахстане работают 98 тыс. госслужащих, то более 3 тыс. из них – в Атырауской области. По итогам республиканского конкурса трое из них были признаны лучшими. Это заместитель акима Кызылкогинского района Марат Абуов, руководитель управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области Айдар Нуралиев и главный специалист службы внутреннего аудита аппарата акима Атырауской области Ермек Шмалиев. Всего в конкурсе участ­вовало более 400 госслужащих, среди которых были определены 20 лучших сотрудников. Все они награждены нагрудными знаками «Үздік мемлекеттік қызметші».