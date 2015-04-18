Служить обществу Свежий выпуск 475 Жулдыз АЙТЖАНОВА, Астана

Состав астанинского клуба глобальной организации, следующей девизу «Служение обществу – превыше служения самому себе», по-своему уникален. Половина его сподвижников имеют казахстанское гражданство, поровну здесь поделены мандаты между представителями слабой и сильной половин человечества.

– Международный фонд «Ротари Интернейшнл» является филантропическим подразделением организации, ежегодно предоставляющей миллионы долларов на выполнение проектов ротарианскими клубами, которые работают на местном уровне и с международными партнерами, – заметил первый президент клуба «Ротари Астана» Гарет Стемп. – Я безмерно рад, что мы начинаем работу в столице Казахстана – в городе, который я очень люблю, – городе умных, активных и социально ответственных людей. В нашем клубе есть представители разных профессий, разных национальностей и вероисповеданий, но всех нас объединяет и вдохновляет желание помогать обществу и сделать мир лучше.

В Казахстане первый клуб «Ротари» был открыт в Алматы в 1995 году. Его волонтеры осуществили много социально значимых проектов, включая помощь ветеранам Второй мировой войны, инвалидам, детским домам и пожилым людям. Активная деятельность ротарианцев по основным проектам «Чистая вода» и «Чистый воздух Алматы» известна не только горожанам в южном мегаполисе, но и за его пределами.

Еще одна масштабная благотворительная акция – «Венский бал». Все средства, собранные на нем, были направлены на приобретение медицинского оборудования по очистке воздуха для детской больницы города Аксая. В нынешнем году ротарианцы обеспечили игрушками маленьких пациентов этого медицинского учреждения, провели ремонт в детской игровой комнате. Также в Алматы работают программы культурного обмена, выделены гранты на обучение студентов и школьников. В числе сподвижников международной благотворительной организации немало известных людей. С начала текущего года, к примеру, в ее ряды вступил олимпийский чемпион Александр Винокуров.

Главным же международным проектом «Ротари» является программа «Остановить полиомиелит». Организация является ведущим партнером и самым крупным частным донором в программе по искоренению этого заболевания наряду со Всемирной организацией здравоохранения, UNICEF и Государственным центром США по контролю и предотвращению болезней. Ротарианцы всего мира совместными усилиями иммунизировали от полиомиелита уже около 2,5 млрд. детей.



