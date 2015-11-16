​Служить Родине и народу

Более двух десятилетий независимости существенным образом изменили жизнь казахстанцев. Неизмеримо расширились границы образовательного пространства, что сделало реальной возможность качественной подготовки специалиста в любом, самом престижном, вузе мира. По большому счету, прежняя фундаментальная подготовка кадров при всех своих достоинствах и недостатках могла бы существовать еще какое-то время. Однако выжить в новых рыночных условиях у нее не было шансов. Вместе с тем президентская программа «Болашак», инициированная в самые сложные перестроечные годы, поначалу вызвала неприятие даже у некоторых членов Правительства. Однако молодое государство на тот момент остро нуждалось в талантливых полиязычных специалистах, поскольку даже у самых опытных управленцев имелись лишь смутные представления о том, как управлять новыми экономическими и социальными процессами.

В своем выступлении на юбилейном форуме, посвященном 20-летию «Болашака», Глава государства подчеркнул, что международная программа стала локомотивом системы образования. Подавляющее большинство болашаковцев сегодня занято в реальном секторе экономики страны. Бесспорно и то, что программа «Болашак» стала социальным «лифтом» для успешного карьерного роста ее выпускников. Не случайно Президент страны доверяет им должности акимов, министров.

Новые задачи ставит перед народом Президент в контексте реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Достойное место отводится в нем повышению качества человеческого капитала на основе стандартов стран ОЭСР. Поэтапный переход на английский язык обучения в системе образования будет способствовать конкурентоспособности выпускаемых кадров. Не утрачивает своей актуальности трехъязычие, которому предстоит стать привычным явлением нашей жизни. И в связи с этим КАСУ – вуз международного партнерства – готов поделиться опытом, который нарабатывался нами на протяжении 20 лет.

Что касается наиболее опытных представителей ректорского корпуса страны, досконально знающих проблемы образования «изнутри», их знания и умения должны служить на благо Отечества. Речь идет о возобновлении деятельности Совета ректоров вузов Казахстана – независимого органа, к голосу которого должны прислушиваться в Правительстве, а также Сенате и Мажилисе страны.

Следующее предложение касается прак­тики отбора потенциальных кандидатов на должность ректора, которая не в состоянии обеспечить подлинную объективность и прозрачность. Напротив, выборность ректоров коллективами вузов, на мой взгляд, поможет избежать прихода к руководству случайных людей. Разумеется, право окончательного утверждения победивших на выборах кандидатов останется за Президентом (для национальных университетов) и министром (для государственных вузов).

В течение последних нескольких лет решается вопрос оптимизации сети вузов. Казахстанцы запомнили 1990-е годы прошлого века еще и тем, что во всех регионах страны университеты росли числом как грибы. Сократив неконкурентоспособные вузы, объединив часть из них, можно не только избежать дублирования специальностей, а значит, и дипломированной безработицы, но и рационально использовать государственные средства.

Пришло время не делить вузы на государственные и частные. Фактически далеко не все государственные и национальные вузы оправдывают многомиллионные затраты. Ни один рейтинг не в состоянии показать истинное состояние дел при оценке качества подготовки специалистов. Единственный правдивый критерий – трудоустройство выпускников. В связи с этим переход университетов к автономии, на мой взгляд, должен учитывать главное: сначала необходимо обеспечить самостоятельное финансирование (не менее 80%), и только после этого вуз может претендовать на независимое функционирование, каким бы статусом он ни обладал (национальный, государственный, частный).

Мы все в большом долгу перед подрастаю­щим поколением казахстанцев – будущим нашей страны. Вместе с тем за прошедшие годы независимости удалось вырастить плеяду молодых лидеров, получивших блес­тящее образование в лучших отечественных и зарубежных вузах. Сформирована элита государственных служащих и успешных бизнесменов, готовых преданно служить своей Родине и народу для их процветания.