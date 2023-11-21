Слышащее государство

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Ася Петрова

Министр культуры и информации Аида Балаева провела прием граждан.

На встрече с министром представители общественности, гражданского сектора озвучили предложения, касающиеся развития общественной деятельности, повышения квалификации журналистов, запуска новых образовательных программ, проведения социологических исследований, а также реализации проектов в сферах религии и межэтнических отношений.

Министр подробно ответила на все обращения, а также заверила, что предложения будут детально изучены и приняты во внимание.

Напомним, прием граждан по личным вопросам министром проводится на регулярной основе по предварительной записи.

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