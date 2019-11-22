​Слышащее государство

Молодой предприниматель Тимур Жусупов взволнован вопросом субсидирования сельхозтоваропроизводителей. В свою очередь руководитель ТОО «Жаксы туз Петропавл» Ерик Азенов поднял тему земельных отношений.
Другие вопросы, поступившие в адрес главы антикоррупционного ведомства, касались сферы ЖКХ, социального обеспечения.
– Все обращения взяты на личный контроль. Даны конкретные поручения территориальному департаменту изучить каждое заявление и детально разобраться в ситуации, – прокомментировал Алик Шпекбаев.
Также граждане отмечали результат работы проектного офиса «Қызылжар – адалдық алаңы» и PBI «Защита бизнеса и инвестиций».
Напомним, основная задача Единого дня приема граждан – наладить и укрепить прямой диалог с населением, ориентируясь на решение конкретных социальных проблем граждан.