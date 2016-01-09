​Слышать голос каждого

Пророческие слова произнес Президент, обращаясь к делегатам Форума народов Казахстана в 1992 году: «Слышим ли мы повседневно голос человека, голос каждого народа, каждой национальности?..» Тогда им была высказана идея о создании Ассамблеи народа Казахстана, структуры, которая бы решала задачу всенародного укрепления межнационального согласия в нашей стране.

Действительно, благодаря этнокультурному ренессансу, произошедшему в Казахстане в первом десятилетии ХХI века, стали развиваться этнические культурно-просветительские сообщества. Сегодня можно говорить о глубине и фундаментальности, которая присутствует в деятельности этих общественных организаций. Налицо устойчивая положительная тенденция современного периода развития национальных культур страны. Возникновению данного тренда способствовало создание института АНК. Этнокультурные объединения – один из срезов общества, в котором сконцентрировалась энергия созидательной деятельности. С уверенностью можно констатировать, что в главном их цели, несмотря на различия в устройстве, уставах, подходах к общественной работе, совпадают. Это главное – достижение единства, сплочения перед вызовами нового времени. Общественные лидеры должны, по моему глубокому убеждению, проявить повышенную чуткость, использовать знания и опыт для помощи молодым людям.

На примере многих стран видно, какие деструктивные силы пробуждаются при слабости властных и безответственности общественных структур. И главные ударные отряды, и главные жертвы, как всегда в истории, рекрутируются из молодежной среды. Надо ли говорить, что это отбрасывает общество еще дальше от цели процветания, благополучия и стабильности! А последнее как воздух необходимо в первую очередь молодым, чтобы расти и развиваться, чтобы реализовать себя на поприще творчества и созидания.

В молодежных клубах и организациях ЭКО, в воскресных школах эта задача должна пронизывать каждый из компонентов образовательных и развлекательных программ. Время требует сегодня, в кризисный экономический период, от лидеров этнических общественных объединений креативного мышления и действий. Мы должны найти особые формы обращения к диаспорам, нетривиальные подходы в работе с нашим активом, с молодежью и со старшим поколением, чтобы они ощутили себя востребованными в работе по обеспечению стабильности и формированию надежных заделов для дальнейшего рывка вперед. У каждого из наших объединений накоплен немалый опыт в решении трудных задач, а в запасе – свое, особое и неповторимое, лекарство от депрессии: самобытность культуры труда.

Народные промыслы, традиции заботы о стариках и инвалидах могли бы дать начало новым профессиям, новым подходам, содержащим прежде всего «изюминку» пристрастного и уважительного отношения к человеку, особо внимательного отношения к тем, кто испытывает тревоги в связи с кризисом и в связи с различными конфликтами на исторической родине. Поддержка и действенная помощь гражданам, активная творческая работа по разъяснению духа и буквы политики национального согласия, формирование реалистичной доктрины национального единства и ее реализация – вот те вопросы, которые должны волновать всех и каждого, кому поручена общественностью роль лидера национально-культурного формирования. Отдельным направлением, требующим научного осмысления и гражданской позиции, является поддержка и развитие языковой политики государства.

Благодаря работе Ассамблеи народа Казахстана и ее региональным организациям все явственней становится взаимная тяга этносов страны к изучению культурных традиций и языков друг друга. Триединство языков является платформой языково-культурной идентичности нации Казахстана.

На мой взгляд, ЭКО могут внести более значительный вклад в образовательную языковую практику, реализуя различные оригинальные культурно-языковые программы. Можно было бы соединить усилия авторитетных национальных лидеров и педагогов школ, колледжей и вузов для организации интеллектуальных игр, конкурсов, олимпиад, рассматривающих вопросы изучения государственного, русского, английского языков через призму национальных традиций и нюансов родной речи.

На благородном пути формирования единой общности – народа Казахстана – мы должны идти рука об руку. В единстве, в объединении усилий воспитательной, нравственной, духовной работы – не просто сила, в них залог сохранения страны, гарантия ее будущего.