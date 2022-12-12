Смаилов: 19 иностранных компаний уже релоцированы в Казахстан

Ведется работа по привлечению не менее 150 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций в ближайшие 7 лет.

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Премьер-министр Алихан Смаилов рассказал о работе по релокации иностранных компаний в Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Проводится работа по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий. На сегодня 19 компаний уже релоцированы, по другим ведется проработка», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства

Он также отметил, что ведется работа по привлечению не менее 150 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций в ближайшие 7 лет. По итогам I полугодия текущего года привлечено 14,5 млрд. долл. прямых инвестиций, что на 28% больше, чем в прошлом году.

Так, по его словам, ведется работа с общенациональным пулом из 850 инвестиционных проектов на сумму 30 трлн. тенге с созданием 131 тыс. новых рабочих мест. По итогам текущего года будет введено в эксплуатацию 190 проектов на 2 трлн тенге.