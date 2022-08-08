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Смаилов дал поручения по проекту "G4 City" в Алматинской области
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реализации проекта «G4 City» в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Участники совещания обсудили мероприятия по созданию специальной экономической зоны, разработке градостроительных документов и вопросы заключения инвестиционного резидентства.
Премьер-министр поручил ускорить сроки утверждения концепции генерального плана по развитию города «G4 City».