Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика
Смаилов – гендиректору КТК: Важно обеспечить безаварийную работу нефтепровода

Премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор АО «Каспийский трубопроводный консорциум» Николай Горбань обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти на экспорт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе встречи было отмечено, что на сегодняшний день ограничения пропускной способности нефтепровода сняты, прием нефти от казахстанских грузоотправителей восстановлен в полном объеме. Все выносные причальные устройства находятся в эксплуатации.

«Мы рады, что ремонт поврежденных выносных причальных устройств на морском терминале КТК завершен. Это позволило снять ограничения и в полном объеме восстановить добычу нефти в Казахстане», — сказал Премьер-министр РК.

Алихан Смаилов отметил важность обеспечения своевременной реализации Проекта устранения узких мест трубопроводной системы КТК для транспортировки дополнительных объемов нефти после завершения Проекта будущего расширения на Тенгизском месторождении.

«Хочу отметить важность обеспечения дальнейшей безаварийной и бесперебойной эксплуатации нефтепровода КТК. Считаю, что для этого необходимо принять все возможные меры», — подчеркнул глава Правительства Казахстана.

Нефтепровод КТК обеспечивает кратчайший путь и наиболее выгодные экономические условия для экспорта нефти с крупных месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. В 2021 году по нему транспортировано 53,1 млн тонн казахстанской нефти, за январь-апрель текущего года – 18,7 млн тонн.

Напомним, по трубопроводной системе КТК транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега. 21 и 22 марта 2022 года после непогоды на морском терминале было выявлено повреждение выносного причального устройства 3. В этой связи КТК приостановил эксплуатацию указанного ВПУ. 23 апреля 2022 года после ремонта ВПУ-3 вновь заработало

 

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