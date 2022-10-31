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Международное сотрудничество , Правительство , Европа

Смаилов – главе МИД Германии: "Видим существенный потенциал по увеличению объемов взаимной торговли"

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, прибывшей в нашу страну с рабочим визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Стороны обсудили вопросы расширения взаимного товарооборота, развития возобновляемых источников энергии и логистической инфраструктуры, инвестиционного сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Премьер-министр подчеркнул, что Германия является важнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана в Европейском Союзе. В этой связи Астана, несмотря на сохраняющиеся негативные факторы в мировой экономике, настроена поддерживать и укреплять высокий уровень взаимодействия с Берлином.

Как отметил Алихан Смаилов, в прошлом году объем прямых немецких инвестиций в экономику Казахстана вырос на 25% и превысил $320 млн. Товарооборот между странами в прошлом году также вырос более чем на 6%, составив более $2,2 млрд. При этом последовательный рост сохраняется и в текущем году.

«Мы видим существенный потенциал по наращиванию инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, одним из успешных примеров сотрудничества между странами является планируемый проект по строительству энергетического комплекса по производству «зеленого» водорода с установкой ветряных и солнечных электростанций общей мощностью 45 ГВт.

«Это крупнейший на сегодня проект подобного рода в мире, но далеко не предел для Казахстана в данной сфере. Считаю, что наша страна обладает всеми возможностями, чтобы войти в число ведущих центров производства «зеленого» водорода в мировом масштабе», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр также отметил высокую значимость инициативы немецкой стороны по открытию в Астане Офиса водородной дипломатии под эгидой Германского общества международного сотрудничества.

«Уверен, что он внесет большой вклад в укрепление двустороннего взаимодействия между правительственными и экспертными кругами наших стран в сфере возобновляемых источников энергии», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также рассказал главе МИД Германии о масштабной программе глубоких политических и социально-экономических реформ, проводимых в Казахстане по инициативе главы государства.

В свою очередь Анналена Бербок отметила значительный прогресс, достигнутый Казахстаном за последние годы в экономической и общественно-политической сферах.

Она подчеркнула, что у Казахстана и Германии есть большой потенциал по дальнейшему развитию экономического взаимодействия по многим направлениям, в том числе в энергетике и промышленности.

«Мы считаем, что важно развивать экономические отношения на равных, чтобы это было взаимовыгодно», — отметила А. Бербок.

Глава МИД Германии также призвала наращивать взаимодействие в части профессиональной подготовки кадров для различных отраслей экономики.

По итогам переговоров стороны выразили готовность расширять комплексное сотрудничество по всем приоритетным направлениям.

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