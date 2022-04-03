Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил своей канцелярии изучить поступившие на его страницу в Facebook вопросы, передает Kazpravda.kz.

Ранее сообщалось, что глава Правительства Казахстана Алихан Смаилов открыл персональную страницу в Facebook.

В своем посте Смаилов поблагодарил казахстанцев за проявленную активность и вопросы.

«Я поручил канцелярии Премьер-министра РК изучить все поступившие вопросы и проблемы.

К сожалению, из-за графика работы мне не представляется возможным персонально ответить на все ваши вопросы. Однако хочу заверить, что ни один актуальный вопрос не останется незамеченным. Соответствующие органы дадут исчерпывающие ответы на ваши вопросы», – написал Премьер.